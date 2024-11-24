Ферстаппен показал бело-золотой шлем в честь титула-2024 с четырьмя звездами
После Гран-при Лас-Вегаса пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен продемонстрировал шлем, посвященный завоеванию четвертого титула.
Ливрея выполнена преимущественно в белом и золотом цветах, на заднюю часть нанесены звезды, символизирующие четыре чемпионства.
Ферстаппен взлетел в рейтинге богачей Нидерландов – теперь у него €210 млн. Откуда столько?
Макс Ферстаппен – четырехкратный чемпион мира! Он уже почти как Хэмилтон и Шумахер?
Фото: @VerstappenCOM
Опубликовал: Михаил Ширяев
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