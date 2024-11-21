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Юки Цунода: «Продолжу уничтожать напарников, решение за «Ред Булл». Я заслуживаю место»

Цунода настроен на «уничтожение» напарников.

Гонщик «РБ» Юки Цунода заявил, что намерен и дальше обыгрывать напарников в надежде получить кокпит в «Ред Булл».

«Я всегда говорю, что, безусловно, заслуживаю это место. Мне нечего больше добавить. Решение за [«Ред Булл»].

Был момент, когда я начал терять терпение – пожалуй, прямо перед летним перерывом. Но я не могу контролировать такие вещи. Это часть жизни.

Мне просто нужно продолжать делать то, что я делаю. Знаете, на самом деле я еще гоняюсь. Если мне продолжат присылать новых пилотов, которые должны меня победить, неважно, я просто продолжу их уничтожать. Вот что я буду делать», – сказал Юки.

Цунода отрицает, что испытывает проблемы из-за давления в последних уик-эндах, как предположил советник «Ред Булл» Гельмут Марко:

«Это просто обычная история в команде, в семье «Ред Булл», честно говоря. Да, в Мексике вышло неидеально. Квалификация – безусловно, мой просчет, я сам испортил, однако в гонке была другая история. Я хорошо провел старт и мог оказаться седьмым после первого поворота или даже шестым.

Разные стороны это понимают. Но это обычная история».

Японец также высказался о поддержке «Хонды», которая, однако, не может обеспечить ему место в «Ред Булл»:

«Я не знаю деталей отношений между «Ред Булл» и «Хондой», но «Хонда» помогала мне с детства. В данный момент «Хонда» и «Ред Булл» работают вместе. Так что, уверен, [«Хонда»] старается, но дело в «Ред Булл» по какой-то причине – это не срабатывает.

Не знаю. Я просто перестал об этом думать. И бессмысленно об этом думать».

Юки Цунода: «Меня чуть не отправили домой на границе США, допрашивали 2-3 часа. Может, я не выглядел как пилот «Ф-1»

Том Коронель: «Посадите Цуноду в «Ред Булл». Юки лучше Колапинто и Лоусона, Ферстаппен уничтожит его меньше всего»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoГельмут Марко
logoГран-при Мексики
logoРБ
logoГран-при Лас-Вегаса
logoХонда
logoРед Булл
logoЮки Цунода
logoФормула-1
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