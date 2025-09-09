0

Расписание чемпионата мира по легкой атлетике-2025 в Токио: там выступят Дюплантис, Лайлс, Магучих, Ингебригтсен

Опубликовано расписание чемпионата мира по легкой атлетике-2025 в Токио.

Соревнования пройдут с 13 по 21 сентября.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2025

Расписание финалов

13 сентября, суббота

2:00 – спортивная ходьба, 35 км, женщины

2:00 – спортивная ходьба, 35 км, мужчины

15:10 – толкание ядра, мужчины

15:30 – 10 000 м, женщины

16:20 – эстафета 4x400 м, микст

14 сентября, воскресенье

2:00 – марафон, женщины

13:10 – метание диска, женщины

14:40 – прыжки в длину, женщины

15:30 – 10 000 м, мужчины

16:13 – 100 м, женщины

16:20 – 100 м, мужчины

15 сентября, понедельник

2:00 – марафон, мужчины

14:10 – прыжки с шестом, мужчины

15:00 – метание молота, женщины

15:55 – 3000 м с/п, мужчины

16:20 – 100 м с/б, женщины

16 сентября, вторник

14:35 – прыжки в высоту, мужчины

15:00 – метание молота, мужчины

16:05 – 1500 м, женщины

16:20 – 110 м с/б, мужчины

17 сентября, среда

14:10 – прыжки с шестом, женщины

14:50 – прыжки в длину, мужчины

15:57 – 3000 м с/п, женщины

16:20 – 1500 м, мужчины

18 сентября, четверг

13:23 – метание копья, мужчины

14:55 – тройной прыжок, женщины

16:10 – 400 м, мужчины

16:24 – 400 м, женщины

19 сентября, пятница

14:50 – тройной прыжок, мужчины

15:15 – 400 м с/б, мужчины

15:27 – 400 м с/б, женщины

16:06 – 200 м, мужчины

16:22 – 200 м, женщины

20 сентября, суббота

1:30 – спортивная ходьба, 20 км, женщины

3:50 – спортивная ходьба, 20 км, мужчины

13:54 – толкание ядра, женщины

15:05 – метание копья, женщины

15:11 – семиборье, женщины

15:29 – 5000 м, женщины

16:22 – 800 м, мужчины

21 сентября, воскресенье

13:30 – прыжки в высоту, женщины

13:35 – 800 м, женщины

13:50 –  5000 м, мужчины

14:00 –  метание диска, мужчины

14:25 – эстафета 4x400 м, мужчины

14:40 – эстафета 4x400 м, женщины

14:55 – десятиборье, мужчины

15:10 –  эстафета 4x100 м, женщины

15:20 –  эстафета 4x100 м, мужчины

Участники: Арман Дюплантис (Швеция, прыжки с шестом), Ноа Лайлс (США, бег), Кишан Томпсон (Ямайка, бег), Карстен Вархольм (Норвегия, бег), Ярослава Магучих (Украина, прыжки в высоту), Юлимар Рохас (Венесуэла, тройной прыжок), Райан Краузер (США, толкание ядра), Якоб Ингебригтсен (Норвегия, бег), Фейт Кипьегон (Кения, бег), Фемке Бол (Нидерланды, бег), Никола Олислагерс (Австралия, прыжки в высоту), Валари Оллман (США, метание диска), Нирадж Чопра (Индия, метание копья).

Полный список участников – здесь.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс
спортивная ходьба
logoчемпионат мира по легкой атлетике
расписание турниров
Бег
толкание ядра
прыжки в длину
метания
Марафон
прыжки с шестом
прыжки в высоту
тройной прыжок
десятиборье
logoЯрослава Магучих
logoсборная Швеции
logoАрман Дюплантис
logoРайан Краузер
logoКарстен Вархольм
logoНоа Лайлс
logoКишан Томпсон
logoЯкоб Ингебригтсен
logoНирадж Чопра
logoФемке Бол
logoВалари Оллман
logoФейт Кипьегон
logoНикола Олислагерс (Макдермотт)
