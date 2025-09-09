Расписание чемпионата мира по легкой атлетике-2025 в Токио: там выступят Дюплантис, Лайлс, Магучих, Ингебригтсен
Соревнования пройдут с 13 по 21 сентября.
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025
Расписание финалов
13 сентября, суббота
2:00 – спортивная ходьба, 35 км, женщины
2:00 – спортивная ходьба, 35 км, мужчины
15:10 – толкание ядра, мужчины
15:30 – 10 000 м, женщины
16:20 – эстафета 4x400 м, микст
14 сентября, воскресенье
2:00 – марафон, женщины
13:10 – метание диска, женщины
14:40 – прыжки в длину, женщины
15:30 – 10 000 м, мужчины
16:13 – 100 м, женщины
16:20 – 100 м, мужчины
15 сентября, понедельник
2:00 – марафон, мужчины
14:10 – прыжки с шестом, мужчины
15:00 – метание молота, женщины
15:55 – 3000 м с/п, мужчины
16:20 – 100 м с/б, женщины
16 сентября, вторник
14:35 – прыжки в высоту, мужчины
15:00 – метание молота, мужчины
16:05 – 1500 м, женщины
16:20 – 110 м с/б, мужчины
17 сентября, среда
14:10 – прыжки с шестом, женщины
14:50 – прыжки в длину, мужчины
15:57 – 3000 м с/п, женщины
16:20 – 1500 м, мужчины
18 сентября, четверг
13:23 – метание копья, мужчины
14:55 – тройной прыжок, женщины
16:10 – 400 м, мужчины
16:24 – 400 м, женщины
19 сентября, пятница
14:50 – тройной прыжок, мужчины
15:15 – 400 м с/б, мужчины
15:27 – 400 м с/б, женщины
16:06 – 200 м, мужчины
16:22 – 200 м, женщины
20 сентября, суббота
1:30 – спортивная ходьба, 20 км, женщины
3:50 – спортивная ходьба, 20 км, мужчины
13:54 – толкание ядра, женщины
15:05 – метание копья, женщины
15:11 – семиборье, женщины
15:29 – 5000 м, женщины
16:22 – 800 м, мужчины
21 сентября, воскресенье
13:30 – прыжки в высоту, женщины
13:35 – 800 м, женщины
13:50 – 5000 м, мужчины
14:00 – метание диска, мужчины
14:25 – эстафета 4x400 м, мужчины
14:40 – эстафета 4x400 м, женщины
14:55 – десятиборье, мужчины
15:10 – эстафета 4x100 м, женщины
15:20 – эстафета 4x100 м, мужчины
Участники: Арман Дюплантис (Швеция, прыжки с шестом), Ноа Лайлс (США, бег), Кишан Томпсон (Ямайка, бег), Карстен Вархольм (Норвегия, бег), Ярослава Магучих (Украина, прыжки в высоту), Юлимар Рохас (Венесуэла, тройной прыжок), Райан Краузер (США, толкание ядра), Якоб Ингебригтсен (Норвегия, бег), Фейт Кипьегон (Кения, бег), Фемке Бол (Нидерланды, бег), Никола Олислагерс (Австралия, прыжки в высоту), Валари Оллман (США, метание диска), Нирадж Чопра (Индия, метание копья).
Полный список участников – здесь.