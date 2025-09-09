Расписание чемпионата мира по легкой атлетике-2025 в Токио: там выступят Дюплантис, Лайлс, Магучих, Ингебригтсен

Опубликовано расписание чемпионата мира по легкой атлетике-2025 в Токио.

Соревнования пройдут с 13 по 21 сентября. Чемпионат мира по легкой атлетике-2025 Расписание финалов 13 сентября, суббота 2:00 – спортивная ходьба, 35 км, женщины 2:00 – спортивная ходьба, 35 км, мужчины 15:10 – толкание ядра, мужчины 15:30 – 10 000 м, женщины 16:20 – эстафета 4x400 м, микст 14 сентября, воскресенье 2:00 – марафон, женщины 13:10 – метание диска, женщины 14:40 – прыжки в длину, женщины 15:30 – 10 000 м, мужчины 16:13 – 100 м, женщины 16:20 – 100 м, мужчины 15 сентября, понедельник 2:00 – марафон, мужчины 14:10 – прыжки с шестом, мужчины 15:00 – метание молота, женщины 15:55 – 3000 м с/п, мужчины 16:20 – 100 м с/б, женщины 16 сентября, вторник 14:35 – прыжки в высоту, мужчины 15:00 – метание молота, мужчины 16:05 – 1500 м, женщины 16:20 – 110 м с/б, мужчины 17 сентября, среда 14:10 – прыжки с шестом, женщины 14:50 – прыжки в длину, мужчины 15:57 – 3000 м с/п, женщины 16:20 – 1500 м, мужчины 18 сентября, четверг 13:23 – метание копья, мужчины 14:55 – тройной прыжок, женщины 16:10 – 400 м, мужчины 16:24 – 400 м, женщины 19 сентября, пятница 14:50 – тройной прыжок, мужчины 15:15 – 400 м с/б, мужчины 15:27 – 400 м с/б, женщины 16:06 – 200 м, мужчины 16:22 – 200 м, женщины 20 сентября, суббота 1:30 – спортивная ходьба, 20 км, женщины 3:50 – спортивная ходьба, 20 км, мужчины 13:54 – толкание ядра, женщины 15:05 – метание копья, женщины 15:11 – семиборье, женщины 15:29 – 5000 м, женщины 16:22 – 800 м, мужчины 21 сентября, воскресенье 13:30 – прыжки в высоту, женщины 13:35 – 800 м, женщины 13:50 – 5000 м, мужчины 14:00 – метание диска, мужчины 14:25 – эстафета 4x400 м, мужчины 14:40 – эстафета 4x400 м, женщины 14:55 – десятиборье, мужчины 15:10 – эстафета 4x100 м, женщины 15:20 – эстафета 4x100 м, мужчины Участники: Арман Дюплантис (Швеция, прыжки с шестом), Ноа Лайлс (США, бег), Кишан Томпсон (Ямайка, бег), Карстен Вархольм (Норвегия, бег), Ярослава Магучих (Украина, прыжки в высоту), Юлимар Рохас (Венесуэла, тройной прыжок), Райан Краузер (США, толкание ядра), Якоб Ингебригтсен (Норвегия, бег), Фейт Кипьегон (Кения, бег), Фемке Бол (Нидерланды, бег), Никола Олислагерс (Австралия, прыжки в высоту), Валари Оллман (США, метание диска), Нирадж Чопра (Индия, метание копья). Полный список участников – здесь .