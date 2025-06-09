Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»

Михаил Дегтярев предложил изменить законодательство из-за поборов в спортшколах.

Об этом министр спорта РФ высказался на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«По проблемам поборов в детско-юношеских школах. Проблема есть, и некоторые родители это считают нормой, будем откровенны.

Но есть другие родители, у которых нет возможности платить. Поэтому восстановление этой социальной справедливости, по нашему мнению, потребует внесения изменений в законодательство – вплоть до уголовной ответственности в тех случаях, где будет склонение к дополнительной оплате.

По вашему поручению, Владимир Владимирович, которое вы давали, Минспорт выпустил приказ об отмене всех стартовых взносов с 1 мая на соревнования для детей до 18 лет. Такой приказ подписан», – сказал Дегтярев.

Минспорт запретил брать деньги с детей за участие в соревнованиях. Пожалуй, это даже вредно