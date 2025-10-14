Михаил Дегтярев: «В общей сложности до 2028 года запланировано финансирование спорта в объеме 231 млрд рублей»

Михаил Дегтярев рассказал о планах по финансированию спорта из бюджета.

«Выступил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, рассказал депутатам об основных параметрах спортивного раздела проекта бюджета на предстоящую трехлетку.

В общей сложности до 2028 года запланировано финансирование в объеме 231 млрд рублей. Наш основной инструмент – комплексная госпрограмма «Спорт России». План ее финансирования за счет федерального бюджета на 3 года вырос на 12%.

Благодарю парламентариев за поддержку проекта бюджета в нашей части!» – написал министр спорта России Михаил Дегтярев.