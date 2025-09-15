  • Спортс
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Мужчины разыграют медали в прыжках с шестом, марафоне и стипль-чезе, женщины – на 100 м с/б и в метании молота

15 сентября на ЧМ по легкой атлетике в Токио разыграют пять комплектов медалей.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2025

Токио, Япония

Расписание финалов на 15 сентября

Марафон, мужчины

2:00

Фавориты: Винсент Кипкемои Нгетич (Кения), Тадесе Такеле (Эфиопия), Дереза Гелета (Эфиопия), Тесфайе Дериба (Эфиопия), Эрик Киплагат Санг (Кения), Рета Кондо (Япония).

Прыжки с шестом, мужчины

14:10

Фавориты: Арман Дюплантис (Швеция), Эммануил Каралис (Греция), Кертис Маршалл (Австралия), Менно Влон (Нидерланды), Рено Лавильени (Франция), Сэм Кендрикс (США).

Метание молота, женщины

15:00

Фавориты: Брук Андерсен (США), Анита Влодарчик (Польша), Кэмрин Роджерс (Канада), Деанна Прайс (США), Чжан Цзялэ (Китай), 

3000 м с/п, мужчины

15:55

Фавориты: Уинфред Яви (Бахрейн), Фейт Черотич (Кения), Перут Чемутаи (Уганда), Дорис Лемнголе (Кения), Нора Джеруто (Казахстан), Сембо Алмаю (Эфиопия).

100 м с/б, женщины

16:20

Фавориты: Масаи Расселл (США), Грейс Старк (США), Тоби Амусан (Нигерия), Надин Виссер (Нидерланды), Акера Наджент (Ямайка), Даниэлль Уильямс (Ямайка), Алайша Джонсон (США), Дитаджи Камбунджи (Швейцария).

ПРИМЕЧАНИЕ: указано московское время. Прямые трансляции – на «Матч! Арене» и «Матч ТВ».

Расписание чемпионата мира по легкой атлетике-2025 в Токио: там выступят Дюплантис, Лайлс, Магучих, Ингебригтсен

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
