Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Мужчины разыграют медали в прыжках с шестом, марафоне и стипль-чезе, женщины – на 100 м с/б и в метании молота
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025
Токио, Япония
Расписание финалов на 15 сентября
Марафон, мужчины
2:00
Фавориты: Винсент Кипкемои Нгетич (Кения), Тадесе Такеле (Эфиопия), Дереза Гелета (Эфиопия), Тесфайе Дериба (Эфиопия), Эрик Киплагат Санг (Кения), Рета Кондо (Япония).
Прыжки с шестом, мужчины
14:10
Фавориты: Арман Дюплантис (Швеция), Эммануил Каралис (Греция), Кертис Маршалл (Австралия), Менно Влон (Нидерланды), Рено Лавильени (Франция), Сэм Кендрикс (США).
Метание молота, женщины
15:00
Фавориты: Брук Андерсен (США), Анита Влодарчик (Польша), Кэмрин Роджерс (Канада), Деанна Прайс (США), Чжан Цзялэ (Китай),
3000 м с/п, мужчины
15:55
Фавориты: Уинфред Яви (Бахрейн), Фейт Черотич (Кения), Перут Чемутаи (Уганда), Дорис Лемнголе (Кения), Нора Джеруто (Казахстан), Сембо Алмаю (Эфиопия).
100 м с/б, женщины
16:20
Фавориты: Масаи Расселл (США), Грейс Старк (США), Тоби Амусан (Нигерия), Надин Виссер (Нидерланды), Акера Наджент (Ямайка), Даниэлль Уильямс (Ямайка), Алайша Джонсон (США), Дитаджи Камбунджи (Швейцария).
ПРИМЕЧАНИЕ: указано московское время. Прямые трансляции – на «Матч! Арене» и «Матч ТВ».
