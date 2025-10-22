Мария Ласицкене прошла гендерное тестирование
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене прошла гендерное тестирование.
В июле World Athletics опубликовала новые правила допуска легкоатлеток к соревнованиям. Теперь спортсменки должны пройти генный скрининг SRY и подтвердить отсутствие в организме мужской Y-хромосомы. Правила начали действовать с 1 сентября 2025 года.
«Мария Ласицкене сдала гендерный тест по линии ВФЛА в Москве», – сообщил источник ТАСС во Всероссийской федерации легкой атлетики.
Исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский месяц назад сообщал, что тест на гендерную принадлежность сдали уже 420 легкоатлеток.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
