Прыгунья в высоту Мария Ласицкене прошла гендерное тестирование.

В июле World Athletics опубликовала новые правила допуска легкоатлеток к соревнованиям. Теперь спортсменки должны пройти генный скрининг SRY и подтвердить отсутствие в организме мужской Y-хромосомы. Правила начали действовать с 1 сентября 2025 года.

«Мария Ласицкене сдала гендерный тест по линии ВФЛА в Москве», – сообщил источник ТАСС во Всероссийской федерации легкой атлетики.

Исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский месяц назад сообщал, что тест на гендерную принадлежность сдали уже 420 легкоатлеток.