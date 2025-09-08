0

РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения

РУСАДА отметило рост числа запросов на терапевтические исключения.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения. 

«В августе в РУСАДА поступило 14 запросов на оформление терапевтического использования, 7 из ранее поданных были одобрены», – сообщили в пресс-службе агентства.

В январе было получено 17 запросов и одобрено 8, в феврале – 13 и 14, в марте – 24 и 13, в апреле – 16 и 9, в мае – 13 и 14, в июне – 16 и 8, в июле – 10 и 13 соответственно.

В случае одобрения запроса спортсмен получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством.

Правда ли терапевтические исключения помогают побеждать? Теперь есть ответ!

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
РУСАДА
ТАСС
