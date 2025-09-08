РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения

РУСАДА отметило рост числа запросов на терапевтические исключения.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения.

«В августе в РУСАДА поступило 14 запросов на оформление терапевтического использования, 7 из ранее поданных были одобрены», – сообщили в пресс-службе агентства.

В январе было получено 17 запросов и одобрено 8, в феврале – 13 и 14, в марте – 24 и 13, в апреле – 16 и 9, в мае – 13 и 14, в июне – 16 и 8, в июле – 10 и 13 соответственно.

В случае одобрения запроса спортсмен получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством.

