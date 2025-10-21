1

Россия вошла в руководства фонда ЮНЕСКО по борьбе с допингом в спорте, опередив на голосовании Эстонию

Впервые с 2022-го РФ вошла в руководство Фонда для искоренения допинга в спорте.

Об этом сообщил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтяре, который присутствует на Конференции сторон Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте в Париже. 

«Впервые с 2022 года Россия вошла в Комитет по утверждению проектов Фонда для искоренения допинга в спорте Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте – основного межгосударственного антидопингового механизма.

Мы победили в напряженной борьбе на выборах, которые сегодня прошли в штаб-квартире ЮНЕСКО на альтернативной основе тайным голосованием. Голоса распределились в такой пропорции: 76 стран за Россию, 66 – за члена ЕС, Эстонию.

Голосование проходило 5 часов в отдельном зале под постоянным наблюдением.

Само право участия России в голосовании оспаривалось некоторыми странами Балтии, были и бюрократические хитрости секретариата, например, направленные на перенос голосования.

Вызывает уважение позиция избранного накануне председателя 10-й Конференции сторон антидопинговой Конвенции ЮНЕСКО Фарида Гаибова (Азербайджан), который обеспечил порядок.

Мы благодарны делегациям 76 стран, которые поддержали Россию в голосовании. Мы по праву сегодня вошли в руководство Фонда.

Созданный в 2008 году Фонд содействует государствам-участникам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте в разработке и реализации антидопинговых проектов. Оказывая практическую и техническую поддержку, Фонд имеет три приоритетных направления: образовательные проекты, ориентированные на молодежные и спортивные организации; консультации по вопросам антидопинговой политики; консультации по вопросам наращивания потенциала», – написал Дегтярев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Михаила Дегтярева
logoМихаил Дегтярев
ЮНЕСКО
logoдопинг
