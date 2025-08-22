Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»

Свищев назвал методом давления запрет спортсменам выступать под флагом страны.

22 августа в России отмечается день государственного флага.

«Вы меня поймали на митинге, посвященном флагу России. Знаковое событие для всей России, Москвы, всех спортсменов и людей, которые имеют отношение к спорту.

Конечно, мы говорим о том, что любому гражданину своей страны, участвующему в соревнованиях, спортсмену, представляющему национальную команду или клуб, нужно выступать под своим флагом. Это гордость, дань уважения. Это страна, которая тебя воспитывала, поддерживала, отправляла на соревнования, отслеживает интересы, как спортсменов и болельщиков, так и всех тех, кто имеет отношение к стране и гражданству.

Конечно, наши спортсмены сейчас в некоторых видах спорта до сих пор выступают без флага и национального гимна. Я считаю, что это запрещенные методы давления на нашу страну и наших спортсменов. Мы неоднократно заявляли и требуем, чтобы нашим спортсменам вернули законное право выступать под национальным флагом.

Знаю, что и Михаил Дегтярев, как президент Олимпийского комитета России (ОКР), сейчас ведет переговоры с Международным олимпийским комитетом (МОК), чтобы вернуть не только статус ОКР, но и право нашим спортсменам выступать с флагом и национальной символикой нашего государства.

Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен. Потому что, конечно, нашим ребятам выходить на подиум за медалями нужно с гимном и флагом. Это неотъемлемая часть любого спортивного мероприятия и любого спортсмена», – сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.