Дегтярев примет участие в сессии Международной Конвенции о борьбе с допингом в Париже

Дегтярев примет участие в сессии Конвенции о борьбе с допингом в Париже.

«Париж, Франция.

Сегодня здесь, в штаб-квартире ЮНЕСКО, стартует 10 сессия Конференции сторон Международной Конвенции о борьбе с допингом в спорте.

Возглавляю делегацию Минспорта и Олимпийского комитета России на этом большом международном мероприятии.

Также в ближайшие дни запланированы несколько открытых и закрытых встреч со своими коллегами из разных стран. Буду держать вас в курсе. Следите за публикациями с берегов Сены», – написал министр спорта России Михаил Дегтярев.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
logoМихаил Дегтярев
ЮНЕСКО
ОКР
Министерство спорта России
logoдопинг
