Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что не будет отстранять Израиль, несмотря на ситуацию в секторе Газа.
– МОК заявил, что не будет отстранять Израиль от соревнований, так как, по их мнению, «страна соблюдает Олимпийскую хартию». В то же время мы помним, что Россию МОК отстранил якобы за несоблюдение Олимпийской хартии. Как бы вы могли охарактеризовать такие действия и заявления МОК?
– Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие, – сказал пресс‑секретарь президента РФ Песков.
Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес призвал отстранить израильских спортсменов от турниров.
В октябре 2023-го МОК временно приостановил деятельность Олимпийского комитета России (ОКР).
