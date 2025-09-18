Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»

Дмитрий Песков ответил на вопрос о позиции МОК по Израилю и России.

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил , что не будет отстранять Израиль, несмотря на ситуацию в секторе Газа.

– МОК заявил, что не будет отстранять Израиль от соревнований, так как, по их мнению, «страна соблюдает Олимпийскую хартию». В то же время мы помним, что Россию МОК отстранил якобы за несоблюдение Олимпийской хартии. Как бы вы могли охарактеризовать такие действия и заявления МОК?

– Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие, – сказал пресс‑секретарь президента РФ Песков .

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес призвал отстранить израильских спортсменов от турниров.

В октябре 2023-го МОК временно приостановил деятельность Олимпийского комитета России (ОКР).

МОК следит за переговорами Путина и Трампа. А разве хартия не призывает быть вне политики?