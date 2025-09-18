  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
0

Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»

Дмитрий Песков ответил на вопрос о позиции МОК по Израилю и России.

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что не будет отстранять Израиль, несмотря на ситуацию в секторе Газа.

– МОК заявил, что не будет отстранять Израиль от соревнований, так как, по их мнению, «страна соблюдает Олимпийскую хартию». В то же время мы помним, что Россию МОК отстранил якобы за несоблюдение Олимпийской хартии. Как бы вы могли охарактеризовать такие действия и заявления МОК?

– Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие, – сказал пресс‑секретарь президента РФ Песков.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес призвал отстранить израильских спортсменов от турниров.

В октябре 2023-го МОК временно приостановил деятельность Олимпийского комитета России (ОКР).

МОК следит за переговорами Путина и Трампа. А разве хартия не призывает быть вне политики?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoДмитрий Песков
Политика
logoМОК
ОКР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Главные новости
У Маклафлин-Леврон – лучший результат на 400 м в мире за 40 лет. Даже Кратохвилова бежала медленнее
1047 минут назад
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Уолкотт победил в метании копья у мужчин, Кебиначипи и Маклафлин-Леврон – на 400 м, Перес Эрнандес – в тройном прыжке
175сегодня, 13:16
Сэнди Моррис: «Слышала о Кнороз, но вскользь – мы слишком разделены с российскими спортсменами. Грустно, что не все атлеты могут соревноваться»
сегодня, 07:58
Тина Сутей о Кнороз: «Прыжок на 4,86 м – это круто. Я бы точно не была против, если бы она соревновалась на чемпионате мира»
сегодня, 07:46
Кэти Мун о Полине Кнороз: «Она прыгнула 4,86 – это потрясающе, она великолепный спортсмен. Конечно, хотела бы видеть ее на Олимпиаде-2028»
18сегодня, 07:34
МОК не будет отстранять Израиль от соревнований, так как страна соблюдает Олимпийскую хартию
240сегодня, 06:46
Расписание чемпионата мира по легкой атлетике-2025 в Токио: там выступят Дюплантис, Лайлс, Магучих, Ингебригтсен
23сегодня, 06:22
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. США лидируют в медальном зачете, Кения – 2-я, Канада – 3-я, Ямайка – 5-я
1вчера, 13:35
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Мун, Фурлани, Черотич и Надер одержали победы, Гейл, Моррис и Яви – 2-е, другие результаты
176вчера, 13:28
World Athletics вынесла предупреждение британской сборной из-за повязки с надписью «100% Иисус», надетой бегуном на ЧМ в Токио
6вчера, 08:02
Ко всем новостям
Последние новости
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
18 сентября, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
422 августа, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
113 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
124 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
34 июня, 15:47
В Общественной палате России представили проект студенческих Игр БРИКС по шести видам спорта
42 июня, 15:04