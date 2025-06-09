Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»

Дмитрий Чернышенко назвал число людей, занимающихся в спортивных клубах России.

Об этом вице-премьер РФ высказался на совещании комитетов Госдумы.

«В рамках федпроекта «Успех каждого ребенка» у нас была существенно обновлена материально-техническая база. Сегодня по всей стране действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов всех видов. Где среди 24 миллионов тех, кто регулярно там занимается, есть и 7,5 миллиона детей. Это как раз тоже направление для совместной работы.

Для этого мы строим единые спортивно-образовательные пространства, ежегодно проводим для ребят различные спортивные мероприятия. Прежде всего я бы отметил всероссийские спортивные соревнования школьников Президентские состязания и всероссийские спортивные игры школьников Президентские спортивные игры. Они объединили более 17 млн человек», – рассказал Чернышенко .