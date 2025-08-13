Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»

Легкоатлетка Вера Маркарян получила травму, но не планирует завершать карьеру.

Об этом рассказал старший тренер сборной России в группе метаний Вадим Херсонцев.

Маркарян (в девичестве Ребрик) – четырехкратная чемпионка России по метанию копья. В 2015 году она перешла в российскую команду из сборной Украины. Выступая за Украину, завоевала золото чемпионата Европы-2012, бронзу командного ЧМ и Универсиады.

«У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить практически весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру. Вера рассчитывает вернуться в следующем году. Об этом мне сказали и она, и ее тренер», – сообщил Херсонцев.