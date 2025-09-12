  • Спортс
0

Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Мужчины выступят в спортивной ходьбе на 35 км и толкании ядра, женщины – в ходьбе на 35 км и беге на 10 000 м

13 сентября в Японии стартует чемпионат мира по легкой атлетике-2025.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2025

Токио, Япония

Мужчины

Спортивная ходьба, 35 км

2:00 

Фавориты: Масатора Кавано (Япония), Эван Данфи (Канада), Кристофер Линке (Германия)

Толкание ядра

15:00

Фавориты: Райан Краузер (США), Леонардо Фаббри (Италия), Пэйтон Оттердаль (США), Том Уолш (Новая Зеландия)

Женщины

Спортивная ходьба, 35 км

2:00

Фавориты: Мария Перес (Испания), Антигони Дрисбиоти (Греция), Кимберли Гарсия Леон (Перу)

10 000 м

15:30

Фавориты: Эйгаеху Тайе (Эфиопия), Надя Баттоклетти (Италия), Гудаф Цегай (Эфиопия)

Микст

Эстафета 4x400 м

16:20

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямая трансляция – «Матч! Арена».

