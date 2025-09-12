Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Мужчины выступят в спортивной ходьбе на 35 км и толкании ядра, женщины – в ходьбе на 35 км и беге на 10 000 м
13 сентября в Японии стартует чемпионат мира по легкой атлетике-2025.
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025
Токио, Япония
Мужчины
Спортивная ходьба, 35 км
2:00
Фавориты: Масатора Кавано (Япония), Эван Данфи (Канада), Кристофер Линке (Германия)
Толкание ядра
15:00
Фавориты: Райан Краузер (США), Леонардо Фаббри (Италия), Пэйтон Оттердаль (США), Том Уолш (Новая Зеландия)
Женщины
Спортивная ходьба, 35 км
2:00
Фавориты: Мария Перес (Испания), Антигони Дрисбиоти (Греция), Кимберли Гарсия Леон (Перу)
10 000 м
15:30
Фавориты: Эйгаеху Тайе (Эфиопия), Надя Баттоклетти (Италия), Гудаф Цегай (Эфиопия)
Микст
Эстафета 4x400 м
16:20
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямая трансляция – «Матч! Арена».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
