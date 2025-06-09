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Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»

Россия усиливает работу по диалогу с международными спортивными федерациями.

Об этом министр спорта Михаил Дегтярев рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Хотелось бы еще два слова сказать о спортивных итогах. Игры будущего, Игры БРИКС прошли. Со странами ШОС ведем работу, чтобы по предложению России провести Игры ШОС в Москве, или Санкт-Петербурге, или в обоих городах.

Продолжаем совместные межгосударственные проекты с Белоруссией, Китаем. Российско-китайские юношеские игры прошли на Сахалине, ваше приветствие там было оглашено, ребята были воодушевлены, хорошие очень старты.

А в 2026 году летние юношеские Российско-китайские игры у нас запланированы в Калининграде, как раз приурочены к 80-летию области. В целом идет еще реорганизация отрасли, работу налаживаем. Впервые обратился к президентам спортивных федераций с предложением синхронизировать наше движение на международной арене. У всех есть контакты, друзья, позиция, и мы эту работу сейчас усиливаем», – заявил Дегтярев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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