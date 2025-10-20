Михаил Дегтярев: «Россия показала 96,7% полного соответствия положениям Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте»

Дегтярев заявил, что РФ привержена целям Конвенции по борьбе с допингом в спорте.

«В Париже во главе российской делегации принимаю участие в работе юбилейной 10-й сессии Конференции сторон Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте. В этом году Конференция собрала представителей более 35 стран. Выступил на церемонии открытия сессии.

Как отмечает президент России Владимир Владимирович Путин: «Россия была и остается сторонницей честного и чистого спорта. Здоровье атлетов должно быть защищено». Эти слова отражают наш подход, в котором спорт должен быть примером уважения, доверия и справедливой борьбы.

За последние годы Россия сделала серьезные шаги в развитии национальной антидопинговой системы. Модернизировано законодательство, обеспечена полная независимость РУСАДА , ведется системная работа по обучению спортсменов, тренеров и спортивного персонала.

Россия подтверждает приверженность целям Конвенции ЮНЕСКО и продолжает работу по обеспечению равных условий для всех спортсменов. Борьба с допингом – стратегический приоритет и важная часть государственной политики в сфере спорта.

По итогам отчетности Россия показала 96,7% полного соответствия положениям Конвенции – один из лучших результатов среди стран-участниц.

Мы ценим вклад всех стран-участниц в поддержку честного спорта и уверены, что дальнейшее развитие Конвенции укрепит доверие к спорту во всем мире.

Также на полях Конференции пообщался с генеральным секретарем Конференции сторон Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте Марселином Далли, генеральным директором Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли, Анджелой Мартинс из Комиссии Африканского союза», – написал министр спорта России, глава ОКР Михаил Дегтярев .

