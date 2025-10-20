1

Олег Матыцин: «Россия внесла существенный вклад в строительство глобальной антидопинговой архитектуры»

Олег Матыцин отметил вклад России в создание антидопинговой архитектуры в мире.

Об этом глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту высказался в своем телеграм-канале. Сегодня в Париже проходит конференция сторон Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте.

«Наша страна как государство-участник Конвенции внесла существенный вклад в строительство глобальной антидопинговой архитектуры. Конвенция была разработана и принята при поддержке России, и все эти годы именно наша страна задавала новые стандарты работы.

Это подтверждается документально: с 2020 по 2024 годы Россия набирала максимальный показатель в 100% в системе мониторинга Anti-Doping Logic. Сегодня значение составляет более 95%, что подтверждает статус российской антидопинговой системы как одной из наиболее эффективных в мире», – написал Матыцин.

«Россия открыта для диалога и равноправного сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами. Проблема допинга не имеет национальности и границ, а значит – должна решаться комплексно и совместно. Желаю успехов в работе нашей делегации на полях конвенции по продвижению принципов чистого спорта!» – добавил Матыцин.

