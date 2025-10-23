Рекордсменка мира в марафоне Рут Чепнгетич дисквалифицирована на 3 года за допинг

Рекордсменка мира в марафоне Рут Чепнгетич дисквалифицирована за допинг.

Об этом сообщает пресс-служба независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU).

В мартовской пробе кенийской спортсменки обнаружен запрещенный диуретик и маскирующий агент гидрохлоротиазид.

AIU сообщает, что Чепнгетич грозила четырехлетняя дисквалификация, но срок отстранения был сокращен до трех лет, так как спортсменка признала вину и согласилась сотрудничать со следствием.

В ходе расследования выяснилось, что Чепнгетич приняла лекарство своей домработницы, не проверив состав. AIU счел ее действия проявлением халатности, приравненной к косвенному умыслу.

Дисквалификация отсчитывается с 19 апреля 2025 года.

Чепнгетич 31 год, она является чемпионкой мира 2019 года в марафоне. В 2024 году на Чикагском марафоне установила мировой рекорд – 2 часа 9 минут 57 секунд. Она стала первой женщиной, выбежавшей из 2:10.