Рекордсменка мира в марафоне Рут Чепнгетич дисквалифицирована на 3 года за допинг
Об этом сообщает пресс-служба независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU).
В мартовской пробе кенийской спортсменки обнаружен запрещенный диуретик и маскирующий агент гидрохлоротиазид.
AIU сообщает, что Чепнгетич грозила четырехлетняя дисквалификация, но срок отстранения был сокращен до трех лет, так как спортсменка признала вину и согласилась сотрудничать со следствием.
В ходе расследования выяснилось, что Чепнгетич приняла лекарство своей домработницы, не проверив состав. AIU счел ее действия проявлением халатности, приравненной к косвенному умыслу.
Дисквалификация отсчитывается с 19 апреля 2025 года.
Чепнгетич 31 год, она является чемпионкой мира 2019 года в марафоне. В 2024 году на Чикагском марафоне установила мировой рекорд – 2 часа 9 минут 57 секунд. Она стала первой женщиной, выбежавшей из 2:10.