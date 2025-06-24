В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката

Задержан подозреваемый в убийстве главы колледжа олимпийского резерва.

Накануне в Тульской области был убит руководитель Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александр Архипов и его адвокат Евгений Аксенов.

Как сообщает региональное Следственное управление Следственного комитета, задержан тульский предприниматель, подозреваемый в убийстве.

По версии следствия, 23 июня он, не желая возвращать долг в несколько миллионов рублей, под предлогом передачи потерпевшим денежных средств предложил им доехать до поселка Майского, где, находясь на заднем сиденье автомобиля, произвел выстрелы в голову адвоката и директора колледжа, а затем скрылся с места происшествия.

«Благодаря слаженной работе следователей и сотрудников регионального УМВД в кратчайшие сроки была установлена личность лица, причастного к совершению преступления. В настоящее время он задержан и доставлен в следственный отдел, где с ним проводятся следственные действия», – сообщает СУСК.