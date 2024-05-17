«Спартак» вынудил Цыплакова уехать в НХЛ – теперь КХЛ готовит изменения в регламент

Он попал в «Айлендерс».

Желание сохранить одного из самых ярких игроков «Спартака» в регулярке-2023/24 обернулось против самого же клуба. Максим Цыплаков официально уезжает в НХЛ. После семи сезонов в «Спартаке» нападающий подписал однолетний контракт новичка с «Айлендерс», по которому получит 950 тысяч долларов за сезон. Если Цыплаков отправится в АХЛ, сумма уменьшится до 82,5 тыс.

В апреле директор клуба открыто заявлял о желании сохранить Цыплакова в «Спартаке»: «С Максимом и его представителями мы будем искать точки соприкосновения. Конечно, клуб заинтересован, чтобы он играл за «Спартак» и прогрессировал дальше . Клуб обязательно сохранит права и сделает все, чтобы договориться о том, чтобы он продолжал играть за клуб».

Удивительно, но сам «Спартак» создал Цыплакову условия для ухода.

«Спартак» сделал запредельное предложение Цыплакову – он никак не перешел бы в другой клуб КХЛ

Вокруг ухода Цыплакова развернулась эпопея. Контракт бывшего нападающего «Спартака» действовал до 30 апреля, после чего он стал ограниченно свободным агентом.

В прошедшем сезоне-2023/24 Цыплаков показал себя одним из лидеров «Спартака». В 65 матчах регулярки он набрал 47 (31+16) очков и занял третье место в списке лучших бомбардиров команды. Уступил только Павлу Порядину (57 очков) и Николаю Голдобину (78).

В плей-офф у Максима получалось не все: за 11 игр Цыплаков набрал 4 (2+2) очка. Неудачные матчи иногда сменялись и яркими отрезками. В третьей игре против «Металлурга» команда прервала серию из шести периодов без заброшенных шайб. Именно Цыплаков открыл счет в третьем матче (5:2) и принес «Спартаку» первую победу в серии.

Еще в начале апреля Максим мало думал о переезде в НХЛ. Про будущее «Спартака» игрок говорил, что команде максимально важно сохранить нынешний состав, чтобы в следующем сезоне уже рассчитывать на Кубок Гагарина. Казалось, что и сам Цыплаков связывает себя со «Спартаком».

Все поменялось с момента начала переговоров. Сразу после окончания действия контракта «Спартак» сделал квалификационное предложение Цыплакову. По нему он получал двусторонний контракт с зарплатой 99 млн рублей в КХЛ и 9 млн – в ВХЛ .

Сумма в 99 миллионов кажется фантастикой. Для сравнения – в прошлом году зарплата Цыплакова в «Спартаке» равнялась 12 млн рублей. За счет нового предложения клуб просто ограждал Максима от оффер-шитов других команд и практически вынуждал игрока подписать контракт со «Спартаком» уже на условиях клуба.

Цифры предыдущего предложения «Спартака» из ранних внутренних переговоров не разглашаются. Агент игрока Александр Черных все-таки давал подробности: «То предложение на три года, которое нам до этого предлагали в «Спартаке», как минимум в три раза меньше рынка» .

По понятным причинам Цыплакова это не устраивало. Игрок и агент рассчитывали, что успехи нападающего оценят зарплатой, равной контракту главной звезды команды Николая Голдобина. Тот получает 45 миллионов в год, но в «Спартаке» это скорее исключение для избранных.

Принять квалификационное предложение «Спартака» Цыплаков тоже не мог. Безусловно, никто бы не стал платить ему 99 миллионов. Вероятнее всего Максима сразу бы отправили в ВХЛ, где его зарплата составила бы 9 млн рублей. Цифры ниже, чем он до этого получал в «Спартаке».

16 клубов НХЛ якобы претендовали на Цыплакова: выбрал «Айлендерс», когда посмотрел составы

Отъезд в НХЛ – единственный выход. Руководство «Спартака» вынудило Цыплакова на это пойти. Там его ничего не ограничивает. Максима никто не выбирал на драфте, поэтому не было и конкретного владельца правами. Единственное условие – он мог подписать только контракт новичка сроком на один год и с зарплатой до 950 тысяч долларов.

Это и сделало Цыплакова одним из желанных хоккеистов для команд НХЛ. Его игровые навыки впишутся практически в любую систему. Если же что-то пойдет не так, то риска никакого.

Еще по ходу сезона ходили разговоры о том, что к Максиму присматриваются разные клубы НХЛ. Агент Черных говорил , что таких команд набралось около 15-16. Спор со «Спартаком» возник даже после этого незначительного заявления.

В январском разговоре с журналистами главный тренер Алексей Жамнов возмущался : «Я знаю, что есть игроки, которых хотят 3-4 клуба задрафтовать в первом раунде. Но чтобы за одного игрока боролись 16 клубов? Не смешите меня». В подтверждение слов агент предлагал спор с тренером на крупную сумму, чтобы после победы отправить деньги на благотворительность в детский дом.

Спор не состоялся, а из всех предложений Цыплаков выбирал между «Вегасом», «Айлендерс» и «Флоридой». Агент и тут подчеркнул , что выбор оказался тяжелым из-за того, как «его хотели в этих командах».

Для Цыплакова одним из важных факторов выбора в пользу «Айлендерс» стал главный тренер команды Патрик Руа. Они пообщались лично, но перед подписанием контракта Максим изучал составы других клубов НХЛ. У «Айлендерс» есть и русские игроки: Семен Варламов, Илья Сорокин и Александр Романов. Они явно помогут с адаптацией.

«Айлендерс» с приобретением Цыплакова усилит глубину атакующей линии. Он может помочь в центре или на фланге. К тому же клуб получил качественного универсального игрока практически бесплатно. В этом сезоне «Айлендерс» недолго продержались в плей-офф, проиграв «Каролине» в первом раунде (1-4 в серии).

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Агент Цыплакова открыто заявляет, что отъезд в НХЛ – вынужденная мера. Черных сказал в разговоре с «Матч ТВ»: «Одно дело – если бы мы хотели с начала сезона переехать в Северную Америку. Другое – так получилось. У нас не было такого решения, что Цыплаков обязательно поедет в НХЛ. У него даже американская виза не оформлена».

По факту руководство «Спартака» не нарушает регламент. Есть пункт, который позволяет клубу делать любое квалификационное предложение ограниченно свободному агенту. Если игрок не соглашается на условия бывшей команды, он выходит на рынок и ждет предложения от других клубов.

Загвоздка тут в том, что остальные команды не могут сделать предложение ограниченно свободному агенту ниже, чем ему предлагал предыдущий клуб. То есть «Спартак» искусственно создал условия, при которых ни одна команда КХЛ не предложила бы Цыплакову новый контракт.

После ситуации с Цыплаковым президент лиги Алексей Морозов заявил , что в регламенте готовятся изменения: «Те лазейки, которые мешают развитию наших спортсменов или жизни клубов, пытаемся убирать, чтобы все были в равных условиях . Внесли в стратегию, что не может один клуб иметь закрепленных прав на 40 игроков. Про арбитраж тоже ведем разговор, чтобы у игроков была возможность оспорить контракт в подобных ситуациях».

Цыплакову это уже не поможет, но других игроков еще может защитить.

Фото: РИА Новости /Сергей Бобылев, Алексей Филиппов; Edgar Breshchanov/Global Look Press, IMAGO/Dennis Schneidler/Global Look Press