Агент Цыплакова: «Мы вынуждены вести переговоры с НХЛ. «Спартак» не нарушает регламент юридически, но есть термин «злоупотребление правом»

Теги Спартак возможные переходы НХЛ КХЛ Александр Черных Максим Цыплаков Илья Талалуев деньги Павел Кукштель Хоккей

Агент Максима Цыплакова высказался о квалификационном предложении «Спартака».

Ранее стало известно, что «Спартак» дал квалификацию Максиму Цыплакову и Михаилу Мальцеву на 99 млн рублей.

– Не могу называть сумму квалификационного предложения, потому что это является закрытой информацией. Но дело в том, что сделана такая квалификация, которая искусственно убирает игрока с рынка. Надеюсь, лига отреагируют на это.

Если так будут делать все, то в командах будут играть одни и те же хоккеисты до 28-29 лет, пока не станут неограниченно свободными агентами. Из-за этого опустеют трибуны, и не будет ничего интересного. Также многие хоккеисты будут вынуждены уехать за границу. Здесь большая брешь в регламенте, с чем согласны руководители многих клубов.

– В эту ситуацию в «Спартаке» попал не только Цыплаков, но и другие ваши клиенты?

– Такая же ситуация у Талалуева и Кукштеля, и у игроков других агентов. Думаю, они тоже не принимают квалификацию.

– Они никуда не могут теперь уйти из «Спартака»?

– Могут, юридически регламент не нарушается, но есть такой термин «злоупотребление правом». Для примера, когда в десять раз специально завышают цену, чтобы никто не смог купить какой-то товар. Мы понимаем, что с такой квалификацией другие клубы не смогут сделать оффер-шит.

В НХЛ такого в жизни не было. «Спартак» поступает юридически правильно, но я считаю, что в регламенте есть большая брешь. Если будет введен арбитраж по контрактным спорам, то, надеюсь, такое больше никогда не повторится.

– Переговоры с клубами НХЛ по Цыплакову ведутся?

– Мы вынуждены вести переговоры с НХЛ, потому что такая квалификация не позволяет уйти в другой клуб КХЛ.

То предложение на три года, которое нам до этого предлагали в «Спартаке», как минимум в три раза меньше рынка, – сказал агент Александр Черных.

В регулярном чемпионате Цыплаков набрал 47 (31+16) очков в 65 матчах за «Спартак». В плей-офф он провел 11 матчей и заработал 4 (2+2) балла.

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3 комментария
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Жалко если уйдет Цыплак(((
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А если другой клуб схитрит и повторит предложение Спартака, а потом как Ска через месяц переподпишут с понижением, чтоб устроила сумма и клуб и игрока?
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