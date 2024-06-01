Оттенбрайт покинул «Куньлунь» после одного сезона в клубе

Защитник Тернер Оттенбрайт ушел из «Куньлуня».

«Тернер Оттенбрайт покидает « ». Соглашение с защитником действовало один сезон. Игрок находился в статусе ограниченно свободного агента, права на него закреплены за нашим клубом.

Благодарим Отто за проделанную работу – для него опыт в КХЛ был первым за пределами Северной Америки, но он быстро адаптировался и старался играть надежно. Не забывая про блокированные броски, силовые приемы и (иногда) драки. Благодарим Отто за работу и желаем удачи», – говорится в заявлении клуба.

В сезоне-2023/24 Фонбет чемпионата защитник провел 64 матча и набрал 8 (1+7) очков.