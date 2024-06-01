Оттенбрайт покинул «Куньлунь» после одного сезона в клубе

Теги переходы КХЛ Куньлунь Ред Стар Тернер Оттенбрайт Хоккей

Защитник Тернер Оттенбрайт ушел из «Куньлуня».

«Тернер Оттенбрайт покидает «Куньлунь Ред Стар». Соглашение с защитником действовало один сезон. Игрок находился в статусе ограниченно свободного агента, права на него закреплены за нашим клубом.

Благодарим Отто за проделанную работу – для него опыт в КХЛ был первым за пределами Северной Америки, но он быстро адаптировался и старался играть надежно. Не забывая про блокированные броски, силовые приемы и (иногда) драки. Благодарим Отто за работу и желаем удачи», – говорится в заявлении клуба. 

В сезоне-2023/24 Фонбет чемпионата КХЛ защитник провел 64 матча и набрал 8 (1+7) очков. 

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий