Агент Цыплакова про интерес 16 клубов НХЛ: «Готов поспорить на крупную сумму с теми, кто сомневается. Мы переведем ее в детский дом, когда они ее проиграют»

Теги Спартак НХЛ КХЛ Александр Черных Матч ТВ Максим Цыплаков Хоккей

Агент Максима Цыплакова готов поспорить с сомневающимися в интересе к игроку из НХЛ .

«Все смеются и говорят про количество предложений из НХЛ.

У Алексея Юрьевича (Жамнова) есть приятель Владимир Малахов, который является скаутом НХЛ. Достаточно позвонить ему, и он сразу скажет, какие клубы интересуются Максимом.

Я и лично говорил Алексею Юрьевичу, что мы не блефуем. Мы не собираемся распространять слухи.

У нас есть документальное подтверждение интереса со стороны 15-16 клубов. Они прислали нам информацию об инфраструктуре, где и как они видят игрока.

С удовольствием готов поспорить с теми, кто в этом сомневается, на крупную сумму. Позже, когда они ее проиграют, мы переведем ее в детский дом.

У нас есть много нуждающихся детских учреждений.

Если есть люди, которые хотят пообщаться на эту тему, мы можем поговорить в присутствии представителей СМИ, руководителей «Спартака» и Максима. Мы открыты к диалогу, у нас никаких секретов нет.

Думаю, всем будет интересно», – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.

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2 комментария
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В чём выражается интерес к нему со стороны НХЛ? В том, что когда агент звонит генеральному менеджеру и предлагает его услуги, генменеджер с интересом спрашивает: "Who the fuck is Tsyplakoff?"
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руководство у нас гении конечно, но благодаря им у макса есть шанс зацепиться в нхл. габариты впечатляют, всё есть почти, а там глядишь кататься научат))
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