Цыплаков выбирал из «Айлендерс», «Вегаса» и «Флориды»: «Максим, посоветовавшись с коллегами, посмотрев составы, определился в пользу «Айлендерс»

Теги Спартак Айлендерс Флорида НХЛ Патрик Руа КХЛ Вегас Александр Черных Максим Цыплаков Чемпионат.com Хоккей

Агент Максима Цыплакова прокомментировал переход игрока в «Айлендерс».

Нападающий, игравший в «Спартаке», подписал соглашение на один сезоном с клубом из Лонг-Айленда.

– Как прошли переговоры с «Айлендерс»?

– Мы со многими клубами разговаривали по три-четыре раза.

В конечном итоге круг команд был сведен к минимуму: «Вегас», «Айлендерс» и «Флорида». Из-за того, как его хотели в этих командах, тяжело было выбрать.

Но Максим принял решение, посоветовавшись с разными своими коллегами, посмотрев составы, определился в пользу «Айлендерс».

– Общался ли Максим уже с Патриком Руа?

– Общался.

– Как Максиму общение с такой легендой?

– Это у Максима надо спросить уже. Скорее всего, ему было приятно, потому что это известный игрок.

Я до сих пор общаюсь с нашими звёздами, например, с Каменским, с Фетисовым. Мне тоже с ними приятно общаться всегда.

– Максим теперь будет под присмотром более опытных в плане игры в НХЛ коллег – Семена Варламова, Ильи Сорокина?

– Я думаю, они помогут ему при адаптации, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.

6 комментариев
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Отлично! Просто отлично!
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Ответ Рокко Сиффредди
Выбор понятен. Вегас ему не по зубам, а Флорида развалится в межсезонье из-за потолка.
Ну ты оракул однодневный, потолок похоже потёк у тебя уже.
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Хороший выбор, комфортный для проживания город. Главное закрепиться в основе. Удачи.
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Адекватный выбор, удачи ему )
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