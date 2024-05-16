Цыплаков выбирал из «Айлендерс», «Вегаса» и «Флориды»: «Максим, посоветовавшись с коллегами, посмотрев составы, определился в пользу «Айлендерс»
Агент Максима Цыплакова прокомментировал переход игрока в «Айлендерс».
Нападающий, игравший в «Спартаке», подписал соглашение на один сезоном с клубом из Лонг-Айленда.
– Как прошли переговоры с «Айлендерс»?
– Мы со многими клубами разговаривали по три-четыре раза.
В конечном итоге круг команд был сведен к минимуму: «Вегас», «Айлендерс» и «Флорида». Из-за того, как его хотели в этих командах, тяжело было выбрать.
Но Максим принял решение, посоветовавшись с разными своими коллегами, посмотрев составы, определился в пользу «Айлендерс».
– Общался ли Максим уже с Патриком Руа?
– Общался.
– Как Максиму общение с такой легендой?
– Это у Максима надо спросить уже. Скорее всего, ему было приятно, потому что это известный игрок.
Я до сих пор общаюсь с нашими звёздами, например, с Каменским, с Фетисовым. Мне тоже с ними приятно общаться всегда.
– Максим теперь будет под присмотром более опытных в плане игры в НХЛ коллег – Семена Варламова, Ильи Сорокина?
– Я думаю, они помогут ему при адаптации, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.