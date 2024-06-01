Тидж Игинла: «Стараюсь быть похожим на Маккиннона и Макдэвида. Изучаю самых доминирующих игроков, чтобы взять что-то от них»

Тидж Игинла рассказал, на каких игроков НХЛ стремится быть похожим в игре.

Напомним, 17-летний нападающий, сын Джерома Игинлы, выходит на драфт НХЛ-2024. выступал за «Калгари» с 1996 по 2013 год. Канадец провел в НХЛ 1554 матча в общей сложности.

– На кого из нынешних игроков вы ориентируетесь в своей игре? [Эксперт TSN] Баттон считает, что вы представляете собой смесь из « » и из « ».

– Приятно это слышать. Очевидно, что это два выдающихся игрока НХЛ, так что это действительно круто. Я стараюсь смотреть на лучших игроков лиги, на самых доминирующих, и изучать их, чтобы взять что-то для себя.

Один из тех, на кого я обращаю внимание, это Маккиннон. Он невероятен во многих аспектах игры. У него отличное атакующее мышление, но ему можно доверять и в трех зонах. Он очень разносторонний.

Поэтому я изучаю таких игроков, как он и [Коннор] Макдэвид, и стараюсь быть похожим на них насколько это возможно, – сказал Тидж Игинла.