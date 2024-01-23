Жамнов о Цыплакове и НХЛ: «Чтобы за одного игрока боролись 16 клубов? Не смешите меня»

Алексей Жамнов отреагировал на интерес клубов НХЛ к Максиму Цыплакову.

Нападающий «Спартака» сделал покер в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Динамо» (6:3).

Ранее появилась информация, что интерес к хоккеисту проявляют 12 клубов НХЛ.

– Цыплаков ярко проявил себя. Весь сезон он стабилен. Он претендует на роль лидера?

– Максим повзрослел. Я знал его сильные и слабые стороны. Постарались это исключить.

Заслуга полностью его. Он делает то, что должен делать. Для него это первый хет‑трик и покер в карьере.

– Цыплаков забил шесть голов после информации об интересе из НХЛ. Могло ли это добавить ему мотивации?

– Вы у него спросите. Я не могу сказать. Я не знаю, что его 16 клубов хотят, как вы пишете.

Мне интересно. 16 клубов? Я знаю, что есть игроки, которых хотят 3-4 клуба задрафтовать в первом раунде.

Но чтобы за одного игрока боролись 16 клубов? Не смешите меня.

Для него это хорошо, на него обращают внимание, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.