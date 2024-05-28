Россия поднялась на второе место в рейтинге ИИХФ. Как это возможно, если она нигде не играет?

Может подвинуть Канаду.

ИИХФ ежегодно публикует рейтинг сборных команд по хоккею, в котором учитываются результаты выступления на Олимпиадах и чемпионатах мира. После ЧМ-2024 таблица привычно обновилась.

Первое место сохранила сборная Канады, на третьем расположилась Финляндия. Благодаря победе на ЧМ подскочила в рейтинге и заняла четвертое место Чехия. Больше всего обсуждений вызвал факт, что сборная России поднялась на вторую строчку. У нее в активе 4065 очков.

Напомним: с мая 2022 года Россия отстранена от участия в международных соревнованиях. При этом сборная все равно удерживает лидирующие позиции. Россия пропустила три чемпионата мира подряд, а в предыдущем рейтинге шла ниже Финляндии.

ИИХФ заморозила показатель России после изоляции. Остальные получают очки по старой системе

Мировой рейтинг ИИХФ утвержден в 2003 году. Цель: максимально просто и эффективно отображать ситуацию в международном хоккее. Сумма очков сборных складывается из результатов выступления команд на последних Олимпиадах и последних четырех чемпионатах мира.

Победитель получает 1200 очков. В лидирующей девятке разница между соседними командами составляет 40 очков, дальше – по 20. Пример: команда, занявшая 14-е место, получает 800 очков, а 15-я – 780.

На баллах сказывается и время проведения прошедшего турнира. То есть последний чемпионат мира учитывается на 100%, предпоследний – на 75% и так далее. Олимпиада имеет такой же вес, как и чемпионат мира того же года.

Из-за отстранения от участия в международных соревнованиях ИИХФ заморозила позиции сборной России. По словам члена совета федерации Хейкки Хиетанена, чтобы не наказывать Россию дважды отстранением и понижением в рейтинге, наша сборная все это время получала очки.

Россия автоматически зарабатывает ту же сумму баллов, что получила за 2022 год. Тогда сборная играла в финале Олимпиады и завоевала серебро. К этому добавляются результаты последних для нас четырех чемпионатов мира, в которые входит бронза на ЧМ-2019 в Братиславе. Все это по итогу и дает количество очков.

Зато другие команды получают очки по факту набора за сезон. Это и привело к тому, что наша сборная обогнала Финляндию, которая рано вылетела с ЧМ-2024 и заняла восьмое место. Аналогичная ситуация сложилась и с другими сборными.

У России есть шанс выйти на первое место, но ИИХФ уже задумалась над изменением рейтинга

Если Канада не возьмет медали на следующем чемпионате мира, то рейтинг возглавит Россия . Вопрос об участии нашей сборной в ЧМ-2025 рассмотрят только в начале следующего года. Но если Россия не поедет на соревнования, это не помешает нам выйти на первое место.

Такой расклад вызвал недовольство у иностранных экспертов. Почетный президент Федерации хоккея Финляндии и бывший вице-президент ИИХФ Калерво Куммола даже высказывался о том, чтобы упразднить рейтинг. Он сказал Sportti: «Это совершенно невероятно. За последние три года – с 2018 по 2021-й – Россия завоевала одну бронзу. Не знаю, что там, но это кажется настолько нелепым, что лучше бы вообще весь рейтинг закрыли».

Чешский журналист Ян Данек в статье на сайте Sports.cz вовсе увидел выгоду для ИИХФ: «России и дружественной Беларуси искусственно добавляют очки в мужском и женском рейтинге ИИХФ, чтобы они не выпадали из элитных групп чемпионата мира во время отстранения. Это показывает, насколько важны россияне и их деньги для ИИХФ».

После волны негодования член совета ИИХФ Хейкки Хиетанен заявил о том, что Федерация пересмотрит начисление очков для России. Он посчитал нынешнюю ситуацию курьезной и считает, что Россия больше не должна получать очки без участия в соревнованиях. Удивительно, что именно Хиетанен заговорил об этом. Ведь до этого он поддерживал сохранение позиции России в рейтинге.

Если Россия упустит место среди лидеров, то это скажется на ситуации по возвращении нашей сборной на международную арену. Отбор на Олимпиаду придется проходить в три этапа, а на чемпионате мира сборная рискует потерять место в элите.

Поэтому от решения ИИХФ напрямую зависит положение сборной. Матчи «России 25» против Беларуси повлиять на рейтинг не способны.

Фото: Федерация Хоккея России ; РИА Новости /Нина Зотина