Россия поднялась на второе место в рейтинге ИИХФ. Как это возможно, если она нигде не играет?
Может подвинуть Канаду.
ИИХФ ежегодно публикует рейтинг сборных команд по хоккею, в котором учитываются результаты выступления на Олимпиадах и чемпионатах мира. После ЧМ-2024 таблица привычно обновилась.
Первое место сохранила сборная Канады, на третьем расположилась Финляндия. Благодаря победе на ЧМ подскочила в рейтинге и заняла четвертое место Чехия. Больше всего обсуждений вызвал факт, что сборная России поднялась на вторую строчку. У нее в активе 4065 очков.
Напомним: с мая 2022 года Россия отстранена от участия в международных соревнованиях. При этом сборная все равно удерживает лидирующие позиции. Россия пропустила три чемпионата мира подряд, а в предыдущем рейтинге шла ниже Финляндии.
ИИХФ заморозила показатель России после изоляции. Остальные получают очки по старой системе
Мировой рейтинг ИИХФ утвержден в 2003 году. Цель: максимально просто и эффективно отображать ситуацию в международном хоккее. Сумма очков сборных складывается из результатов выступления команд на последних Олимпиадах и последних четырех чемпионатах мира.
Победитель получает 1200 очков. В лидирующей девятке разница между соседними командами составляет 40 очков, дальше – по 20. Пример: команда, занявшая 14-е место, получает 800 очков, а 15-я – 780.
На баллах сказывается и время проведения прошедшего турнира. То есть последний чемпионат мира учитывается на 100%, предпоследний – на 75% и так далее. Олимпиада имеет такой же вес, как и чемпионат мира того же года.
Из-за отстранения от участия в международных соревнованиях ИИХФ заморозила позиции сборной России. По словам члена совета федерации Хейкки Хиетанена, чтобы не наказывать Россию дважды отстранением и понижением в рейтинге, наша сборная все это время получала очки.
Россия автоматически зарабатывает ту же сумму баллов, что получила за 2022 год. Тогда сборная играла в финале Олимпиады и завоевала серебро. К этому добавляются результаты последних для нас четырех чемпионатов мира, в которые входит бронза на ЧМ-2019 в Братиславе. Все это по итогу и дает количество очков.
Зато другие команды получают очки по факту набора за сезон. Это и привело к тому, что наша сборная обогнала Финляндию, которая рано вылетела с ЧМ-2024 и заняла восьмое место. Аналогичная ситуация сложилась и с другими сборными.
У России есть шанс выйти на первое место, но ИИХФ уже задумалась над изменением рейтинга
Если Канада не возьмет медали на следующем чемпионате мира, то рейтинг возглавит Россия. Вопрос об участии нашей сборной в ЧМ-2025 рассмотрят только в начале следующего года. Но если Россия не поедет на соревнования, это не помешает нам выйти на первое место.
Такой расклад вызвал недовольство у иностранных экспертов. Почетный президент Федерации хоккея Финляндии и бывший вице-президент ИИХФ Калерво Куммола даже высказывался о том, чтобы упразднить рейтинг. Он сказал Sportti: «Это совершенно невероятно. За последние три года – с 2018 по 2021-й – Россия завоевала одну бронзу. Не знаю, что там, но это кажется настолько нелепым, что лучше бы вообще весь рейтинг закрыли».
Чешский журналист Ян Данек в статье на сайте Sports.cz вовсе увидел выгоду для ИИХФ: «России и дружественной Беларуси искусственно добавляют очки в мужском и женском рейтинге ИИХФ, чтобы они не выпадали из элитных групп чемпионата мира во время отстранения. Это показывает, насколько важны россияне и их деньги для ИИХФ».
После волны негодования член совета ИИХФ Хейкки Хиетанен заявил о том, что Федерация пересмотрит начисление очков для России. Он посчитал нынешнюю ситуацию курьезной и считает, что Россия больше не должна получать очки без участия в соревнованиях. Удивительно, что именно Хиетанен заговорил об этом. Ведь до этого он поддерживал сохранение позиции России в рейтинге.
Если Россия упустит место среди лидеров, то это скажется на ситуации по возвращении нашей сборной на международную арену. Отбор на Олимпиаду придется проходить в три этапа, а на чемпионате мира сборная рискует потерять место в элите.
Поэтому от решения ИИХФ напрямую зависит положение сборной. Матчи «России 25» против Беларуси повлиять на рейтинг не способны.
Фото: Федерация Хоккея России; РИА Новости/Нина Зотина
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