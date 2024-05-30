Кто такой Иван Демидов – рекордсмен из системы СКА выходит на драфт НХЛ

Котируется одним из фаворитов.

Иван Демидов – один из ярких проспектов СКА. В сезоне-2023/24 он постоянно обновлял клубный рекорд по числу последовательных матчей с набранными очками. Весной Иван занял первое место в списке бомбардиров (28 очков) и снайперов (11 голов) в плей-офф МХЛ. Тогда же вместе со «СКА-1946» взял Кубок Харламова.

Впереди у 18-летнего Демидова не менее важное событие. 28 и 29 июня он примет участие в драфте НХЛ, где по прогнозам окажется в топ-5 рейтинга. ESPN вообще ставит его на вторую строчку.

Главные качества Демидова – видение площадки и нестандартное мышление. Вот показательный эпизод:

По манере игры эксперты сравнивают Демидова с Никитой Кучеровым и Евгением Малкиным. А вот шайба Ивана в стиле Всеволода Боброва:

Откуда же в российском хоккее возник очередной талант такого уровня?

Демидов пришел в хоккей за братом и долго играл со старшими – потом его заметили в СКА

Иван родился в Сергиевом Посаде, но семья все время жила в Дмитрове. Там он и начал карьеру игрока. Иван пошел по пути старшего брата Семена, который также стал профессиональным хоккеистом и играет в системе СКА.

Демидов впервые встал на коньки в два года и семь месяцев. В интервью «‎СЭ» он вспоминал : «Изначально играл со старшими ребятами. С ними тяжелее. Когда потом перевели к своему возрасту, думал: «Зачем мне кататься с малышами?» А я даже не знал, что они мои ровесники. Потом мне папа сказал об этом. Первое время очень легко было: пока все только учились кататься, я уже владел клюшкой».

Первой командой Ивана стал хоккейный клуб «‎Дмитров». Здесь Демидов провел шесть сезонов, пока в 2019 году местная команда не вылетела во вторую группу чемпионата Москвы. Тогда Иван перешел в систему «‎Локомотива». Играя за «‎Дмитров», Демидов поддерживал связь с ярославской школой на протяжении нескольких лет. В итоге сотрудничество с «‎Локомотивом» оказалось недолгим.

Через три месяца Демидов подписал контракт с «‎Витязем». Демидов объяснил переход тем, что в Ярославле он не сошелся во взглядах с руководством. В новой команде Иван опять попал к ребятам постарше. От этого возникали трудности: остальные игроки уже учились в колледже, когда Демидов ходил в школу.

Иван все равно удивлял на льду. В сезоне-2020/21 он стал лучшим бомбардиром первенства Москвы – тогда Демидову было 16 лет. К нему присматривались скауты разных клубов, но в итоге предложение поступило от СКА. В сезоне-2021/22 Иван вместе с братом Семеном оказались в системе питерского клуба.

Демидов уже дебютировал в КХЛ, но пока проигрывает конкуренцию в основе СКА

В первый сезон в молодежной команде «СКА-1946» братья Демидовы редко попадали в заявку. Иван за всю регулярку-2021/22 провел 13 игр и набрал 7 (4+3) очков, но для него это было ожидаемо.

Семен, который на тот момент уже имел опыт в МХЛ, сыграл с командой в плей-офф. Он провел 17 игр, набрал 7 (2+5) очков и стал обладателем Кубка Харламова. Удивительно, что «СКА-1946» дважды брал Кубок, и оба раза важную роль играл кто-то из братьев Демидовых.

Про распределение обязанностей между братьями в молодежке СКА Иван говорил так: «Он [Семен] больше снайпер, а я лучше играю в пас. Я отдавал – он забивал. Забивать классно, но отдать пас на пустые ворота или на убойную позицию мне лично приятнее».

Иван в том плей-офф не играл. Зато он проявил себя в следующем сезоне-2022/23. По итогам регулярки МХЛ Демидов набрал 62 (19+43) очка за 41 игру и стал третьим бомбардиром лиги. На этот раз Иван поиграл и в плей-офф, где провел 10 игр и набрал 13 (5+8) очков. Но вот с чемпионством пока не складывалось. Тогда «СКА-1946» проиграл «‎Омским Ястребам» в полуфинале и вылетел из борьбы за Кубок Харламова.

Прошедший сезон-2023/24 для Демидова стал одним из самых ярких в карьере. Летом нападающий тренировался в основе СКА и участвовал в августовских турнирах на уровне КХЛ. Демидов проводил межсезонье с пользой: кардинально поменял рацион питания и набрал мышечную массу. Так Иван постепенно готовит себя ко взрослому хоккею.

В начале сезона случилось то, что не зависело от усилий Демидова. 15 сентября в игре против петербургского «Динамо» (1:2 ОТ) он получил травму. Несмотря на это, Демидов сыграл в начале октября на уровне ВХЛ за «СКА‑Неву». Через пару дней уже в МХЛ на игре с «Академией Михайлова» (2:1) он ударился о ворота левым коленом. После этого Демидов вернулся только через 1,5 месяца.

Зато успехи Демидова в МХЛ были замечены в основной команде. В ноябре 2022 года он дебютировал на уровне КХЛ в матче против «Сочи» (5:2). Набранными очками Иван не отметился, но его дебют запомнился другим. Впервые в КХЛ Демидов сыграл в возрасте 16 лет и 327 дней – это девятый результат в лиге.

В прошедшем сезоне-2023/24 Демидов провел в СКА всего 4 матча и больше в основу не попадал. Конечно, сказалась травма и смазанный старт регулярки от питерской команды. Роман Ротенберг говорил и о том, что Демидов проигрывает другим сверстникам по характеристикам.

У него совсем мало опыта игры во взрослом хоккее. Помимо шести матчей в КХЛ, на счету Демидова всего одна игра в ВХЛ. Повлияло и решение Ивана не переподписывать контракт со СКА, который истекает в апреле 2025 года. Демидов планирует продолжение карьеры в Северной Америке.

Несмотря на это, Роман Ротенберг высоко оценил способности Демидова в разговоре со Sport.24: «Демидов по потенциалу один из самых перспективных игроков в истории нашего хоккея. Но время покажет. Мне он напоминает Евгения Малкина. По катанию, по интеллекту, пониманию игры». Сейчас Ротенберг настраивает, что в сезоне-2024/25 его СКА на Демидова все-таки рассчитывает.

Демидова часто сравнивают с Мичковым – у них разный стиль игры, но одинаковые успехи

Появление Демидова в КХЛ вызвало обсуждения. Его сравнивали с другим ярким проспектом СКА Матвеем Мичковым. Демидов представился более разнообразным нападающим, чем Мичков.

Ивана чаще задействуют на фланге, хотя он справится и с ролью центра. Даже на уровне КХЛ он уже запомнился мощным кистевым броском и способностью находить отличный момент для паса. Но Мичков выглядит лучше по опыту. Он не только на год старше 18-летнего Демидова, но и провел значительно больше матчей в КХЛ. У Ивана пока только шесть игр и ни одного набранного очка.

Молодые игроки СКА знакомы с самого момента перехода Демидова. Поначалу Иван переживал, когда на фоне Матвея смотрелся слабее. Потом Демидов привык к новой команде и влился в игру. А вместе с этим перестал видеть в Матвее конкурента.

На любые сравнения с Мичковым молодой игрок отвечает просто: «Матвей больше заточен на гол, он в одиночку может вытащить команду и забить в нужный момент. Я больше заточен на пас, чтобы вывести партнера на убойную позицию, хотя и сам могу забить. Мы совершенно разные».

Но поводы сравнивать игроков все равно появляются. В январе этого сезона-2023/24 Демидов оформил пента-трик в матче против «‎Амурских Тигров» (12:0). Демидов стал вторым игроком в истории «СКА-1946», которому за матч удавалось забить пять голов.

Предыдущим автором пента-трика был как раз Мичков, забросивший пять шайб в ворота петербургского «Динамо» в ноябре 2021 года. Но Иван и тут оказался лучше: сделал это на 10 минут быстрее – за 44 минуты и 33 секунды, а также в дополнение отдал результативную передачу.

Демидов лишился звания самого ценного игрока Кубка Харламова. Но сейчас просто готовится к драфту НХЛ

Даже травмы не повлияли на статистику Ивана в сезоне-2023/24. Долгое время Демидов был лучшим в регулярке МХЛ. В итоге за 30 игр он набрал 60 (23+37) очков и вместе со «СКА-1946» вышел в плей-офф.

В играх на вылет Демидов стал лучшим снайпером и бомбардиром, заработав 28 (11+17) очков. За первые три раунда Демидов не имел очков лишь в одном матче. Перед финалом результативная серия Ивана длилась десять игр. Остановить нападающего не получилось ни у питерского «Динамо», ни у «Спартака», ни у «Белых Медведей».

В финале с «Локо» Демидов опять столкнулся с трудностями. В четвертом матче (5:0) Иван получил травму. Это произошло в середине первого периода после столкновения с двумя игроками ярославского клуба. Он ушел в раздевалку и больше на лед не возвращался.

Последний матч (2:1) Демидов наблюдал со стороны вместе с Романом Ротенбергом. После финальной сирены, которая означала победу «СКА-1946» в Кубке Харламова, игрок даже на какое-то время забыл про травму. Иван отбросил костыли и радовался вместе с командой чемпионству.

С одной пропущенной игрой в финале Демидов все равно остался лучшим игроком по очкам в плей-офф. Звание самого ценного игрока Кубка Харламова вручили Владиславу Романову – второму бомбардиру плей-офф (9+17).

Вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов объяснял это решение тем, что именно Романов сыграл ключевую роль в решающих матчах финала. В двух последних играх с «Локо», в которых Демидов не участвовал из-за травмы, Романов забил гол и отдал три передачи.

Демидов совсем не расстроился. Иван радовался, что команда и он стали обладателями Кубка Харламова. Сейчас Демидова больше волнуют перспективы на драфте.

Первую строчку во всех рейтингах занимает Макклин Селебрини – член университетской команды Бостона и лучший игрок студенческого хоккея США в прошедшем сезоне. Именно Селебрини представляется главным конкурентом Демидова на драфте.

Американские эксперты высоко оценивают данные Ивана, отмечая его плеймейкерские способности. Демидов и правда постоянно создает голевые моменты, что подтверждают его очки в МХЛ. Уже сейчас Демидова оценивают выше того же Мичкова, которого в прошлом году забрала «Филадельфия» под седьмым номером.

Фото: ska.ru