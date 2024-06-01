Уодделл о «Коламбусе»: «В «Каролине» все игроки обладали отличным катанием. Невозможно использовать систему, если нет подходящих хоккеистов»

Теги Каролина Коламбус Дон Уодделл НХЛ Хоккей

Дон Уодделл сравнил команды «Коламбуса» и «Каролины».

Ранее «Блю Джекетс» объявили о назначении 65-летнего функционера на посты генерального менеджера и президента по хоккейным операциям.

Дон Уодделл прежде находился на посту генерального менеджера «Каролины». Он работал в клубе с 2014 года.

– «Каролина» известна своим агрессивным нападением. Теперь вы приходите в команду, которая так же молода и талантлива, как та, что была у вас в «Каролине». Сможете ли вы воспроизвести тот же стиль игры или вам нужно будет посмотреть, что у вас будет в «Коламбусе»?

– Я думаю, что нужно смотреть на состав. В «Каролине» у нас все игроки обладали отличным катанием. У нас была отличная команда, способная играть по этой системе.

Любую систему невозможно использовать, если у вас нет подходящих игроков. Нужно убедиться, что вы знаете возможности своего состава. Так что будь то персональная опека, как в «Каролине», или система 1-3-1, или 2-3 – это будет зависеть от состава вашей команды.

– Вам нравилось создавать команду, играющую в таком стиле?

Я это обожал. Мы проводили больше времени в атакующей зоне, а чем больше времени вы проводите в атакующей зоне, тем больше шансов, что вы забьете больше голов, чем соперник, – сказал генеральный менеджер «Коламбуса». 

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