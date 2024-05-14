Закрытие сезона КХЛ – главное: Разин помирился с арбитром, Атанасов извинился перед бабушкой

Награждение лучших игроков и тренера.

Сезон-2023/24 завершился победой «Металлурга», который завоевал Кубок Гагарина под руководством Андрея Разина. Это произошло еще в апреле, но даже после вручения кубка оставались награды для игроков, тренеров и руководителей лиги. Они ежегодно вручаются на церемонии закрытия сезона. Это мероприятие традиционно проходило в концертном зале Барвиха Luxury Village.

Особенность вечера – призы лучшим игрокам и тренеру за разные номинации (всего их 12). Вместе с основными наградами призы также получают лучшие арбитры, руководитель клуба и игроки, вошедшие в символическую сборную.

Лучшим вратарем неожиданно стал Исаев, но и у Набокова есть награда

Ежегодно на церемонии вручают личные трофеи в номинациях, основанных на статистике. По ним все давно ясно, но мы напомним победителей: Никита Гусев стал лучшим бомбардиром (89 очков), Рид Буше – лучшим снайпером (44 гола), а Александр Никишин – лучшим бомбардиром среди защитников (56 очков) и самым полезным игроком (+32).

Интрига церемонии заключалась в номинациях, где лучших выбирали голосованием. Вот основные из них:

● Приз «Золотая клюшка», вручаемый самому ценному игроку регулярки, достался Никите Гусеву («Динамо»). Номинантами на награду вместе с ним были Рид Буше и Владимир Ткачев (оба – «Авангард»). Ожидаемо приз взял Гусев – лучший бомбардир регулярки, который к тому же сыграл во всех 68 матчах и установил рекорд по очкам.

Причем Гусев получил награду во второй раз. Ранее это случалось в 2018 году, когда он выступал за СКА.

● Звание лучшего вратаря разыгрывалось между Даниилом Исаевым («Локомотив»), Ильей Набоковым («Металлург») и Заком Фукале («Трактор»). В итоге приз забрал голкипер «Локомотива». Среди номинантов были два вратаря, которые сыграли в финале. Набоков вместе с «Металлургом» обыграл «Локомотив» всего за четыре матча и за весь розыгрыш Кубка Гагарина провел четыре сухие встречи (у Исаева – три).

К игре Даниила по ходу финала возникали вопросы (хотя бы за автогол ), но это не помешало ему победить Набокова с отрывом в пять голосов.

● Зато Набокову досталась другая награда – приз имени Алексея Черепанова. Впервые в истории лиги MVP плей-офф получил звание лучшего новичка сезона. На эту награду также претендовали Роман Канцеров («Металлург») и Антон Силаев («Торпедо»), который дебютировал в КХЛ в возрасте 17 лет.

● Приз «За верность хоккею» вручается лучшему ветерану-наставнику. Им стал бывший защитник «Салавата» Евгений Бирюков. В этом сезоне игрок стал первым в истории лиги, который преодолел отметку в 1000 матчей. В начале мая Бирюков объявил о завершении карьеры и вошел в тренерский штаб «Салавата».

Разин – лучший тренер: обошел в голосовании Никитина и пожал руку главному арбитру

Едва ли не важнейшей наградой вечера ежегодно считается приз лучшему тренеру сезона. В истории КХЛ только три тренера признавались лучшими, не выигрывая при этом Кубок Гагарина. В этом году традицию не нарушили: Андрей Разин привел «Металлург» к победе и забрал личный трофей себе.

Разин победил в номинации с небольшим отрывом: Игорю Никитину («Локомотив») не хватило четырех голосов до первого места.

Примечательно, что среди претендентов на приз не оказалось Игоря Ларионова («Торпедо»). Зато третьим номинантом был его бывший помощник и нынешний тренер «Северстали» Андрей Козырев. Замкнул рейтинг лучших тренеров Роман Ротенберг (СКА) вместе Олегом Леонтьевым («Нефтехимик») и Алексеем Кудашовым («Динамо») – у всех по 3 голоса .

Приз лучшему тренеру вручал Алексей Анисимов – главный арбитр КХЛ. Разин встретил Анисимова следующими словами: «Наконец-то мы поздоровались». Тренер нередко высказывал претензии к судейству матчей, за что получал штрафы. На церемонии все обошлось без негатива – в итоге Разин и Анисимов пожали друг другу руки.

Разин признался, что не был готов к тому, что выиграет приз. Тренер чуть не опоздал на церемонию, потому что забыл дома костюм и искал новый на вечер. В итоге Разин на церемонию все-таки успел. Получая награду, он поблагодарил всех помощников: «Это награда не лучшего тренера, а лучшего тренерского штаба».

Еще несколько фактов вокруг церемонии: Набоков получил «Ниву», а Атанасов выдал лучшее выступление на сцене

Вместе с наградой победители получают призы от партнеров лиги. В прошлом году одним из самых обсуждаемых стал автомобиль «Нива», который заработал Дмитрий Яшкин как самый ценный игрок. Тогда сертификат на машину ему вручал Александр Овечкин, который тоже получил подарок в виде «Нивы». Сам Яшкин обещал, что подарит автомобиль матери.

История повторилась: «Лада Нива» досталась лучшему новичку сезона Илье Набокову. Правда, в его случае автомобиль оказался эксклюзивным – в специальной комплектации КХЛ.

Впервые в этом сезоне приз вручали герою овертаймов, которым стал Василий Атанасов. Речь после вручения награды игрок начал с благодарностей Николаю Коваленко за яркий пас в сентябрьском матче против «Ак Барса» (2:1 ОТ).

Роль Коваленко нападающий отмечал еще тогда сразу после игры: «Думал, что он будет бросать и откатывался на отскок, а он – гений, увидел такую передачу, и мне осталось только клюшку подставить».

После благодарностей Коваленко игрок неожиданно извинился перед бабушкой. Василий сказал, что она не любит овертаймы. Поэтому он пообещал, что теперь будет забивать только в основное время.

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов