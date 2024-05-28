Ротенберг набирает в СКА бывших чемпионов из ЦСКА. За одно межсезонье – сразу троих

Вместе с Никитой Зайцевым.

Предыдущие три сезона заканчивались для СКА поражениями в полуфиналах Кубка Гагарина. Тогда Роман Ротенберг объяснял проигрыши уровнем соперника. Все три раза СКА попадал на ЦСКА.

В плей-офф-2023/24 вылет команды Ротенберга состоялся еще раньше – во втором раунде. Неожиданно соперником, который на этот раз остановил СКА, был уже «Автомобилист».

Кажется, именно такой результат и и заставил Ротенберга присмотреться к бывшим чемпионам из ЦСКА.

Плотников и Григоренко – точно в СКА, но на этом клуб не останавливается

Две главные трансферные новости для СКА на данный момент – подписания Сергея Плотникова и Михаила Григоренко. Соглашения с обоими хоккеистами рассчитаны на четыре года. В сезоне-2023/24 Плотников и Григоренко выступали за ЦСКА. Они вылетели от «Локомотива» (1-4) в первом раунде плей-офф.

Для Плотникова такой переход больше выглядит как возвращение в клуб, с которым у него связан важный отрезок карьеры. Бывший лидер ЦСКА провел в СКА четыре года – там же он взял первый Кубок Гагарина в 2017 году. В последнем сезоне в СКА Плотников даже исполнял роль капитана команды.

В 2021 году Плотников попал в ЦСКА, побывав до этого в «Амуре» и «Металлурге». В Москве хоккеист провел меньше сезонов, но по количеству трофеев явно преуспел. Там Сергей забрал два Кубка Гагарина.

Несмотря на это, переход в СКА после трех лет в ЦСКА Плотников рассматривает через отсылки к дому. Вот что он сказал в интервью «Матч ТВ»: «Мы уже восемь лет по большому счету живем в Питере. Я уже приехал, я уже дома».

Карьера Григоренко больше связана с ЦСКА. Михаил начинал путь в профессиональном хоккее именно с молодежки ЦСКА. С основным составом Григоренко провел общей сумме шесть сезонов и получил три трофея. Но, по словам Михаила, уход из родной команды не был сложным решением для хоккеиста: «Хотелось играть в клубе, который реально может выиграть Кубок Гагарина» .

Скоро в СКА появятся еще два бывших игрока, которые когда-то выступали за ЦСКА. Недавно Роман Ротенберг упомянул о том, что ведутся переговоры с Сергеем Андроновым. В Ярославль нынешний капитан «Локомотива» как раз перешел из ЦСКА, где провел 11 сезонов и выиграл два Кубка Гагарина. Решение о подписании контракта со СКА подтвердил и агент Андронова. Вот и третий чемпион!

В планах также есть желание заключить контракт с Никитой Зайцевым. Последние восемь лет хоккеист отыграл за океаном, но его карьера в прошлом тоже связана с ЦСКА. За московский клуб Зайцев оты грал три сезона перед отъездом в Канаду. Единственное отличие от других подписаний – Зайцев не выигрывал трофеев с ЦСКА .

Ротенберг уверен , что хоккеист окажется в СКА: «99,9%, мы уже пожали руки. Вы знаете, когда пожали руки – это важнее любого физического документа. Да, есть юристы, но у нас такая культура: руки пожали – мы договорились».

Есть ли польза от таких подписаний?

Пока сомнений слишком много.

Интерес СКА к игрокам ЦСКА возник не просто так. После поражения в полуфинале плей-офф-2023/24 Роман Ротенберг говорил: «У нас молодая команда, у нас все впереди. ЦСКА – очень опытная команда, они ловят нас на наших ошибках. Наши ребята учатся, мы вернемся сильнее, подкрутим детали».

Вероятно, именно желание усилить состав более опытными игроками повлияло на то, что в СКА уже оказалось два бывших хоккеиста ЦСКА. Эффективность этих подписаний ставится под вопрос.

В прошлом сезоне Плотников набрал 26 (13+13) очков в 66 играх регулярки. Это худший результат Сергея за последние 11 лет. Хотя еще в прошлом сезоне он был в тройке главных бомбардиров ЦСКА, набрав 47 (23+24) очков.

Лучше ситуация выглядит у Григоренко. Он завершил регулярку-2023/24 вторым бомбардиром ЦСКА и заработал 45 (18+27) очков. Особенно ярко Григоренко проявил себя в играх на вылет. Пусть для ЦСКА в этом году плей-офф продлился всего пять матчей, Григоренко заработал 7 (3+4) очков.

Если отбросить статистику, то преимущество обоих – кубковый опыт, за который так борется Ротенберг. Поражение от «Автомобилиста» в этом плей-офф главный тренер вновь объяснял неопытностью состава: «Здесь были индивидуальные ошибки в исполнении молодых ребят, которые никогда на таком уровне не играли. Мы понимали, что мы рискуем, выпуская их, но у нас выбора не было».

Средний возраст СКА выше тех же финалистов «Металлурга» и «Локомотива», но Ротенберг нацелился собрать в составе как можно больше бывших чемпионов. За СКА в следующем году продолжат выступление Арсений Грицюк и Сергей Толчинский.

Оба хоккеиста выигрывали Кубок Гагарина вместе с «Авангардом» в 2021 году. Толчинский к тому же отлично дополняет компанию бывших чемпионов ЦСКА, учитывая его трофей вместе с московским клубом в 2019-м. Опыта Грицюка и Толчинского в прошедшем сезоне не хватило.

Игроки ЦСКА вызывают огромный интерес в межсезонье. История «Локомотива» доказывает, что это ничего не решает

Ажиотаж вокруг игроков ЦСКА вызван не только интересом со стороны СКА. По похожему пути пошло и московское «Динамо», которое подписало Антона Слепышева и Артема Сергеева. Оба в прошлом становились чемпионами вместе с ЦСКА.

Примечательно, что Сергеев перешел в «Динамо» как раз из СКА. Там он провел сезон-2023/24. Так что интерес к обладателям трофея в составе ЦСКА у Романа Ротенберга был еще в прошлом году. В погоне за Кубком это все равно не помогло.

Из ЦСКА также ушли Даррен Дитц и Андрей Светлаков. Дитц продолжит карьеру в «Авангарде», а Светлаков пополнил состав «Трактора». По обмену в Челябинск также ушел Марсель Ибрагимов. Он не брал Кубок Гагарина, но периодически попадал в основу ЦСКА и играл вместе с чемпионским составом.

Надежда на присутствие бывших игроков ЦСКА – это не самый надежный вариант в погоне за Кубком. Чемпионский опыт действительно помог ЦСКА завоевать последние два трофея. Вот только польза от игроков была именно тогда, когда они играли вместе и дополняли друг друга.

В этом плане показателен пример «Локомотива». Вслед за Игорем Никитиным, который стал первым кубковым тренером для ЦСКА в КХЛ, в Ярославль перебрались Максим Шалунов, Алексей Марченко и Сергей Андронов. Но ни тренер, ни игроки так и не принесли «Локомотиву» трофей.

Посмотрим, как это будет у СКА.

Фото: РИА Новости /Александр Гальперин, Александр Вильф, Владимир Астапкович, Алексей Филиппов, Владимир Федоренко, Алексей Мальгавко, Алексей Даничев