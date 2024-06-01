Агент Лукоянова об «Ак Барсе»: «Переговоры ведутся, договоренностей нет. Сейчас многие клубы хотят легионеров»

Теги Ак Барс КХЛ Александр Черных Артем Лукоянов Хоккей

Агент Артема Лукоянова заявил об отсутствии договоренности с «Ак Барсом».

35-летний форвард провел 13 сезонов в составе казанского клуба. Лукоянов стал неограниченно свободным агентом после истечения срока контракта с «Ак Барсом».

«Договоренностей никаких нет, переговоры ведутся. Но многие клубы ведь сейчас хотят легионеров», – сказал агент Александр Черных.

В сезоне-2023/24 нападающий сыграл 64 матча в регулярном чемпионате и набрал 16 (9+7) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина в его активе 5 игр.

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1 комментарий
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Ну вот,а эксперты кричат про вред увеличения количества легов. Радулов,Шипа,Жафяров,Кага в прошлом году легко бы выбили бабок и пристроились,а нынче пока их не расхватывают,а на Дальний Восток капризничают...пока.
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