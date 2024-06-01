Маттиас Экхольм: «Нюджент-Хопкинс – сердце «Ойлерс». Райан ответственно играет в обороне, часть одной из самых смертоносных бригад большинства»

Маттиас Экхольм заявил, что игра Райана Нюджент-Хопкинса подходит «Эдмонтону».

Об этом защитник «Ойлерс» заявил после пятого матча серии финала Западной конференции с «Далласом» (3:1, 3-2).

В этой игре сделал дубль.

«Я думаю, что он сердце этой команды. Он здесь уже давно. Он один из тех, кто показывает культуру команды.

Он трудолюбивый парень, и я считаю, что его игра идеально подходит для нашей команды: он так ответственно играет в обороне, но при этом остается угрозой и частью той мощной бригады большинства, которая, вероятно, одна из самых смертоносных в игре.

Могу его только похвалить. Я думаю, что он отличный человек и вне льда, так что он справляется со всем», – сказал защитник «Ойлерс».

2,5 решения Кноблауха, которыми «Эдмонтон» перевернул серию с «Далласом»