Маттиас Экхольм: «Нюджент-Хопкинс – сердце «Ойлерс». Райан ответственно играет в обороне, часть одной из самых смертоносных бригад большинства»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Маттиас Экхольм Райан Нюджент-Хопкинс Хоккей

Маттиас Экхольм заявил, что игра Райана Нюджент-Хопкинса подходит «Эдмонтону».

Об этом защитник «Ойлерс» заявил после пятого матча серии финала Западной конференции с «Далласом» (3:1, 3-2).

В этой игре Райан Нюджент-Хопкинс сделал дубль.

«Я думаю, что он сердце этой команды. Он здесь уже давно. Он один из тех, кто показывает культуру команды.

Он трудолюбивый парень, и я считаю, что его игра идеально подходит для нашей команды: он так ответственно играет в обороне, но при этом остается угрозой и частью той мощной бригады большинства, которая, вероятно, одна из самых смертоносных в игре.

Могу его только похвалить. Я думаю, что он отличный человек и вне льда, так что он справляется со всем», – сказал защитник «Ойлерс». 

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