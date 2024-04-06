Директор «Спартака» о контракте Цыплакова: «Обязательно оставим права и сделаем все, чтобы договориться. Хотим сохранить его в команде»

Директор «Спартака» рассказал о ситуации с контрактом Максима Цыплакова.

25-летний хоккеист станет ограниченно свободным агентом 1 мая.

В регулярном чемпионате Цыплаков набрал 47 (31+16) очков в 65 матчах за «Спартак». В плей-офф он провел 11 матчей и заработал 4 (2+2) балла.

«Будущее Цыплакова? Мы точно не планируем расторгать контракт Максима. Хотим сохранить его в команде.

Сейчас у нас такая пора, с мая открывается трансферный рынок, как вы все знаете. В течение апреля будем разговаривать со всеми ребятами, у которых заканчивается контракт.

С Максимом и его представителями мы будем искать точки соприкосновения. Конечно, клуб заинтересован, чтобы он играл за «Спартак» и прогрессировал дальше.

У него заканчивается контракт, так что он находится в статусе ограниченно свободного агента. Клуб обязательно сохранит права и сделает все, чтобы договориться о том, чтобы он продолжал играть за клуб», – сказал спортивный директор «Спартака» Роман Беляев.