Медведев о первой строчке рейтинга: «Не засыпаю с мыслью: «Как я мог ее потерять, как ее вернуть?»

прокомментировал то, что лишился первой строчки рейтинга. Он может вернуться на нее, если в Майами выйдет в полуфинал.

«Я об этом постоянно не думаю. Не засыпаю с мыслью: «Как я мог ее потерять, как ее вернуть?» Но я в курсе раскладов, видел их в разных местах. Ситуация примерно такая же, как в Индиан-Уэллс.

Там мне не удалось показать свой лучший теннис, поэтому я проиграл. Поэтому потерял первую строчку. Если в Майами у меня получится сыграть хорошо, будет шанс ее вернуть.

Но вообще я стараюсь показывать максимум на каждой тренировке, в каждом матче. И если я буду вторым, то буду вторым. Если пятым – то пятым. Ничего не поделаешь. Я просто хочу показывать максимум».

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