Маррей о матче с Медведевым: «Последние несколько сезонов он очень здорово играет на харде и заслуженно стал одним из лучших игроков мира»

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Экс-первая ракетка мира Энди Маррей прокомментировал то, что сыграет с Даниилом Медведевым во втором круге «Мастерса» в Майами.

«Конечно, будет сложный матч. Последние несколько сезонов он очень здорово играет на харде и заслуженно стал одним из лучших игроков мира.

Для меня это будет серьезное испытание, отличная проверка. После этого турнира у меня запланирован тренировочный сбор, так что матч покажет, в каком состоянии моя игра, над чем мне нужно работать. Это будет очень полезно».

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