«Я готова снова поиграть». Серена, возможно, объявила о возвращении в тур

Теги Серена Уильямс WTA Теннис

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс намекнула на возвращение в теннис.

«Я готова снова поиграть», – твитнула 23-кратная чемпионка «Больших шлемов».

При этом Серена уже официально входит в список игроков, завершивших карьеру. И чтобы вернуться в тур, ей нужно за шесть месяцев до первого официального турнира снова стать участницей антидопинговой программы и начать сдавать внесоревновательные анализы.

Великая карьера Серены Уильямс на одной картинке: 23 «Больших шлема», $94 млн призовых и многое-многое другое

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27 комментариев
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Видимо что-то еще более забористое изобрели…
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+17
На этот раз в ATP тур?
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Ответ Cee-Lo
Капец, какие же мерзкие комменты
Какой Вильямс, такие и каменты.
Всё логично и закономерно
хехе))))
+8
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Ответ Alex19
Да там не фольга. Там инъекции лошадиные, скорее всего.
Завёрнутый в фольгу Вильямс был на каком-то недавнем ивенте. На спортсе была статья
Страшно искать, чтобы ещё раз не видеть этот ужос-ужос
хехе))))
+4
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+3
Ответ Сергей Фетисов
А ВАДА будет её проверять или проверяла?
Нет конечно, это же расизм, и вообще она мать и не может врать)
+4
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Ответ S.Graf
"Небо. Самолёт. Девушка" - ремейк старого советского фильма. "Фольга,духовка,бегемот" - ремейк ремейка, с нигерским штангистом в главной и единственной роли. пхх))))
Да там не фольга. Там инъекции лошадиные, скорее всего.
+4
-2
+2
"Небо. Самолёт. Девушка" - ремейк старого советского фильма.
"Фольга,духовка,бегемот" - ремейк ремейка, с нигерским штангистом в главной и единственной роли.
пхх))))
+6
-4
+2
Ответ Виталий Попов
На этот раз в ATP тур?
Рестлинг! 😆🤣
+5
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+2
Ответ Евгений Фабиянчук
планирую прийти к тебе на последний звонок и надавать по заднице за то что репортишь все комментарии)
Что за тяга к мужским попам) То Рафа, то Йенси
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Вообще-то с учетом 6 месяцев до начала первого турнира, ей уже будет 43 года...
Каково это соревноваться с молодыми девчонками - уже Винус убедилась. Никакой допинг не поможет выиграть более-менее значимый турнир.
Пусть с ветеранами играет
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ура, братюльник Гоатреныч возвращается💪🏾
милашка Йе, персонально!
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Кому ты нужна и интересна ,старая.
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Есть сокращенные программы возврата и разврата
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Серена против Иги.
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если кого-то стошнило от этой новости - не готов осуждать
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Пара с Винус? Потянут вполне
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В целом, почему бы и не поиграть в американской серии турниров например. Хотя правда забирать чужой WC - такое…
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Ответ Cee-Lo
Капец, какие же мерзкие комменты
Я же мать?
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Ответ Йенс Мустерманн
А может в падел теннис с допингисткой Шараповой вернутся? Будет и там гонять крестьянина с ныне 60летним лицом, как в большом теннисе 15лет подряд? Продлят серию до 20 годочков )
Комментарий удален модератором
Ответ Евгений Фабиянчук
Комментарий удален модератором
Лучше, чем у тебя в такси.
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Ответ Йенс Мустерманн
Лучше, чем у тебя в такси.
Комментарий удален модератором
Ответ Евгений Фабиянчук
Комментарий удален модератором
Ах, прости, забыл, ты же теперь в доставку перебрался.
Планируешь на самокат или свой велоэлектрофранкенштейн возвращаться, подрабатывая в Яндекс Еде, или продолжишь развозить на грузовике партии заказов по пунктам выдачи?
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Ответ Йенс Мустерманн
Ах, прости, забыл, ты же теперь в доставку перебрался. Планируешь на самокат или свой велоэлектрофранкенштейн возвращаться, подрабатывая в Яндекс Еде, или продолжишь развозить на грузовике партии заказов по пунктам выдачи?
планирую прийти к тебе на последний звонок и надавать по заднице за то что репортишь все комментарии)
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Видимо что-то еще более забористое изобрели…
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