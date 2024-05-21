«Я готова снова поиграть». Серена, возможно, объявила о возвращении в тур

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс намекнула на возвращение в теннис.

«Я готова снова поиграть», – твитнула 23-кратная чемпионка «Больших шлемов».

При этом Серена уже официально входит в список игроков, завершивших карьеру. И чтобы вернуться в тур, ей нужно за шесть месяцев до первого официального турнира снова стать участницей антидопинговой программы и начать сдавать внесоревновательные анализы.

Великая карьера Серены Уильямс на одной картинке: 23 «Больших шлема», $94 млн призовых и многое-многое другое