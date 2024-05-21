«Я готова снова поиграть». Серена, возможно, объявила о возвращении в тур
Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс намекнула на возвращение в теннис.
«Я готова снова поиграть», – твитнула 23-кратная чемпионка «Больших шлемов».
При этом Серена уже официально входит в список игроков, завершивших карьеру. И чтобы вернуться в тур, ей нужно за шесть месяцев до первого официального турнира снова стать участницей антидопинговой программы и начать сдавать внесоревновательные анализы.
Великая карьера Серены Уильямс на одной картинке: 23 «Больших шлема», $94 млн призовых и многое-многое другое
Всё логично и закономерно
хехе))))
Страшно искать, чтобы ещё раз не видеть этот ужос-ужос
хехе))))
"Фольга,духовка,бегемот" - ремейк ремейка, с нигерским штангистом в главной и единственной роли.
пхх))))
Каково это соревноваться с молодыми девчонками - уже Винус убедилась. Никакой допинг не поможет выиграть более-менее значимый турнир.
Пусть с ветеранами играет
милашка Йе, персонально!
Планируешь на самокат или свой велоэлектрофранкенштейн возвращаться, подрабатывая в Яндекс Еде, или продолжишь развозить на грузовике партии заказов по пунктам выдачи?