Новак Джокович: «Не чувствую, что день ухода из тенниса близок»

Новак Джокович рассказал, думает ли он о завершении карьеры.

– Когда Роджер ушел из спорта, Надаль сказал, что часть него уходит вслед за ним. Думаете ли вы сейчас о том же, видя, что сейчас сам Надаль близок к завершению карьеры?

– Конечно, мне грустно смотреть на все травмы, которые были у Надаля в последнее время, и то, как тяжело он их проживает. Со своей стороны я рад, что мне не приходится страдать от всего этого после многих лет игры. Я надеюсь оставаться в форме еще какое-то время, потому что люблю этот спорт и не чувствую, что день ухода из тенниса близок.

Да, в этом году я не показал привычный уровень на четырех турнирах, в которых участвовал, но я все еще ищу свою форму.