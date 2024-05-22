Новак Джокович: «Не чувствую, что день ухода из тенниса близок»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Теннис

Новак Джокович рассказал, думает ли он о завершении карьеры.

– Когда Роджер ушел из спорта, Надаль сказал, что часть него уходит вслед за ним. Думаете ли вы сейчас о том же, видя, что сейчас сам Надаль близок к завершению карьеры?

– Конечно, мне грустно смотреть на все травмы, которые были у Надаля в последнее время, и то, как тяжело он их проживает. Со своей стороны я рад, что мне не приходится страдать от всего этого после многих лет игры. Я надеюсь оставаться в форме еще какое-то время, потому что люблю этот спорт и не чувствую, что день ухода из тенниса близок.

Да, в этом году я не показал привычный уровень на четырех турнирах, в которых участвовал, но я все еще ищу свою форму.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий