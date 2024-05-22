Новак Джокович: «У меня нет ни времени, ни желания оглядываться назад и спрашивать себя, почему же начало сезона прошло именно так»

Теги Новак Джокович ATP Geneva Open Теннис

Новак Джокович рассказал, почему заявился на ATP 250 в Женеве.

– Я почувствовал, что нужно провести больше матчей перед «Ролан Гаррос», чтобы прийти в свою лучшую форму.

С головой [после инцидента с бутылкой] все в порядке. По крайней мере, нет никаких последствий. Последние несколько дней я работал над физической формой с моим новым тренером.

– Как вы объясните то, что начало года не оправдало ваших ожиданий?

– Послушайте, у меня нет ни времени, ни желания оглядываться назад и спрашивать себя, почему же начало сезона прошло именно так. Я гораздо больше сосредоточен на поиске хорошей формы в настоящем и будущем.

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5 комментариев
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Почему рептилоиды всегда первые на ветках Новаче?
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Перетрудился в прошлом сезоне - закономерно подсел физически и психически. Перезарядить батарейки и вперёд на РГ. Да, не фаворит, но так даже проще. Главная битва будет на Уимбе имхо.
ЗЫ
С Днюхой, Величайший. Удачи.
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С Днём рождения,GOAT, здоровья, всё у тебя получится👍🤞🏆💥‼️
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