Новак Джокович: «У меня нет ни времени, ни желания оглядываться назад и спрашивать себя, почему же начало сезона прошло именно так»
Новак Джокович рассказал, почему заявился на ATP 250 в Женеве.
– Я почувствовал, что нужно провести больше матчей перед «Ролан Гаррос», чтобы прийти в свою лучшую форму.
С головой [после инцидента с бутылкой] все в порядке. По крайней мере, нет никаких последствий. Последние несколько дней я работал над физической формой с моим новым тренером.
– Как вы объясните то, что начало года не оправдало ваших ожиданий?
– Послушайте, у меня нет ни времени, ни желания оглядываться назад и спрашивать себя, почему же начало сезона прошло именно так. Я гораздо больше сосредоточен на поиске хорошей формы в настоящем и будущем.
ЗЫ
С Днюхой, Величайший. Удачи.