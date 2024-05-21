Швентек в инстаграме ищет напарницу на «Ролан Гаррос»
Ига Швентек хочет сыграть на «Ролан Гаррос» в одиночке и в паре.
«Привет, Париж! Ищу дружелюбную напарницу для игры в паре. Кто в городе? 🤔», – написала Швентек в сторис инстаграма.
Напомним, в последний раз Швентек играла пару на турнире в Индиан-Уэллс в 2021 году. Тогда она вместе с Бетани Маттек-Сэндс дошла до 1/8 финала.
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Только что закончились сразу 2 тысячника, куда приезжали почти все сильнейшие теннисистки.
А подойти самой, да поговорить - не сложилось, не?
Или подходила, но все отказались (потому и ищет дружелюбную)
Или я чего-то не понимаю, или одно из двух.
внезапно))))