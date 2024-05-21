Швентек в инстаграме ищет напарницу на «Ролан Гаррос»

Ига Швентек хочет сыграть на «Ролан Гаррос» в одиночке и в паре.

«Привет, Париж! Ищу дружелюбную напарницу для игры в паре. Кто в городе? 🤔», – написала Швентек в сторис инстаграма.

Напомним, в последний раз Швентек играла пару на турнире в Индиан-Уэллс в 2021 году. Тогда она вместе с Бетани Маттек-Сэндс дошла до 1/8 финала.

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