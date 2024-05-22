Сегодня день рождения Новака Джоковича

Сегодня, 22 мая, исполняется 37 лет первой ракетке мира Новаку Джоковичу.

Он 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» – это рекорд среди мужчин и женщин. Серб выиграл рекордное количество Australian Open – 10. Джокович трижды побеждал на «Ролан Гаррос», семь раз – на «Уимблдоне», четыре раза – на US Open. В мужском туре только он брал все четыре «Шлема» минимум по три раза.

После победы на «Ролан Гаррос»-2016 Джокович стал действующим чемпионом всех четырех турниров «Большого шлема». До него в мужском теннисе такого результата добивались только Дон Бадж (1938 год) и Род Лэйвер (1962 и 1969 годы).

У Джоковича 98 титулов, из них 40 – «Мастерсов» (рекорд) и 7 итоговых турниров ATP (рекорд). Больше турниров выиграли только Роджер Федерер (103) и Джимми Коннерс (109). Он единственный теннисист, как минимум дважды выигрывавший все турниры категории ATP 1000.

Джокович – бронзовый призер Олимпиады в Пекине в одиночке, чемпион Кубка Дэвиса-2010 и ATP Cup-2020.

Сеоб проводит 426-ю неделю в статусе первой ракетки мира. До него никому не удавалось преодолеть рубеж в 400 недель. За Джоковичем также закреплен рекорд самого возрастного №1 – в 36 лет и 321 день он побил предыдущий рекорд Роджера Федерера. Он также рекордные восемь раз завершал год как первая ракетка мира.

Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо

Великий сезон Новака Джоковича в цифрах. Он переписал историю тенниса