Сегодня день рождения Новака Джоковича

Теги Новак Джокович ATP Теннис

Сегодня, 22 мая, исполняется 37 лет первой ракетке мира Новаку Джоковичу.

Он 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» – это рекорд среди мужчин и женщин. Серб выиграл рекордное количество Australian Open – 10. Джокович трижды побеждал на «Ролан Гаррос», семь раз – на «Уимблдоне», четыре раза – на US Open. В мужском туре только он брал все четыре «Шлема» минимум по три раза.

После победы на «Ролан Гаррос»-2016 Джокович стал действующим чемпионом всех четырех турниров «Большого шлема». До него в мужском теннисе такого результата добивались только Дон Бадж (1938 год) и Род Лэйвер (1962 и 1969 годы).

У Джоковича 98 титулов, из них 40 – «Мастерсов» (рекорд) и 7 итоговых турниров ATP (рекорд). Больше турниров выиграли только Роджер Федерер (103) и Джимми Коннерс (109). Он единственный теннисист, как минимум дважды выигрывавший все турниры категории ATP 1000.

Джокович – бронзовый призер Олимпиады в Пекине в одиночке, чемпион Кубка Дэвиса-2010 и ATP Cup-2020.

Сеоб проводит 426-ю неделю в статусе первой ракетки мира. До него никому не удавалось преодолеть рубеж в 400 недель. За Джоковичем также закреплен рекорд самого возрастного №1 – в 36 лет и 321 день он побил предыдущий рекорд Роджера Федерера. Он также рекордные восемь раз завершал год как первая ракетка мира.

Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо

Великий сезон Новака Джоковича в цифрах. Он переписал историю тенниса

18 комментариев
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№1 рейтинга АТР в 37 лет. Теперь официально. История тенниса пишется на наших глазах.
С днём рождения Величайшего теннисиста Новака Джоковича!
Айде Nо1е, айде LegeND!
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С Днём Рождения, дорогой!
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С днем рождения, Новаче! Айде! Вдохновения тебе, крыльев за спиной, огня в сердце!!!
Ты - Настоящий Мужик, Великий Теннисист, Ментальная Глыба и Отыгрыватель Матчболов Форхендом!!! ❤
Здрав будь, храни тебя Господь, а мы, верные твои фанаты, всегда с тобой!!! ❤❤❤
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С Днюхой, ВЕЛИЧАЙШИЙ!
Уверен, Новак не сказал еще последнего слова.
Очень хочется, чтобы он взял в этом году 25-й ТБШ и золото ОИ, а после можно и на заслуженный покой.
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Статика впечатляющая!
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Много было отличных и великих игроков в истории нашего спорта, конечно, но до высот Новака и близко никто не дотягивается. Величайший.
С днём рождения, Новак! Ещё поиграем!
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С Днем Рождения, Новак! Мы восхищены твоими достижениями в спорте! Ты прекрасный мужественный Человек с большой буквы! Желаем тебе новых побед, новых рекордов! Айде!
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Срећан рођендан, драги Новаче! Високи летови, велике победе, добро здравље. Честитам!
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Здоровья физического и ментального, радости, вдохновения, новых побед и свершений нашему дорогому, любимому, самому лучшему Новаку!
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С днем рождения лучшего игрока мира! Здоровья и новых побед Новаку Джоковичу! Величайший!
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Неплохой теннисист. С днюхой!
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Ответ Бекзат Саматович
Что то Иге он не нравится как Надаль.
грунтовичке нравится король грунта - удивительное дело!
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