Медведев о том, что его могут не пустить на «Уимблдон»: «Это просто жизнь – каждая страна устанавливает свои правила. Имеют право»

прокомментировал то, что его могут не допустить на «Уимблдон», если он публично не заявит о том, что не поддерживает Владимира Путина.

«Я стараюсь идти от турнира к турниру. Везде разные правила, которые нужно соблюдать для того, чтобы где-то выступить.

Сейчас я в Майами, могу играть и с радостью это делаю. Занимаюсь спортом, который люблю. Я хочу его продвигать по всему миру.

Если честно, мне больше нечего сказать. У меня нет никакого ответа по поводу «Уимблдона».

Также Медведев ответил на вопрос, считает ли он справедливым, что на него могут возложить ответственность за ситуацию, на которую он никак не может повлиять.

«Это просто жизнь – каждая страна устанавливает свои правила. Может быть, завтра кто-нибудь из стран, где проходит «Большой шлем» или «Мастерс», скажет, что вообще больше не хочет, чтобы у них играли в теннис. Имеют право.

В жизни очень сложно рассуждать на тему справедливости. Конечно, у меня есть мнения по разным темам, но я предпочитаю обсуждать их с семьей, с женой, где мы можем не соглашаться, спорить.

Больше мне сказать нечего».

У Медведева и других наших теннисистов могут потребовать гарантий, что они не за Путина. Или их не пустят на «Уимблдон»

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