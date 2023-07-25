Степанова – Губерниеву: «Дима, меня «будоражить» и «взбадривать» не надо, со мной это не работает. Придет зима – все и всех расставит по местам»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев ФЛГР Елена Вяльбе Наталья Непряева Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова объяснила Дмитрию Губерниеву, почему ее не нужно «будоражить».

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила об отсутствии конкуренток у Натальи Непряевой среди российских лыжниц. Губерниев в свою очередь отметил, что эти слова должны «взбудоражить» и «взбодрить» остальных спортсменок, включая Степанову.

«Дима, меня «будоражить» и «взбадривать» не надо, со мной это не работает. Придет зима – все и всех расставит по местам», – написала Степанова в телеграм-канале.

Степанова и Непряева – олимпийские чемпионки Пекина-2022 в эстафете.

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6 комментариев

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Великий Алонсо
Это для кого он Дима? Может для её писаря который эти сказки сочиняет? Этот "Дима" тебе в отцы годится, деревня.
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Tursus
Да ничего такого, с обращением... Сам Дмитрий подавал не раз примеры фамильярности и даже неуважения оппонента. Так что. за что боролись, то и получаем :)
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papadok
Ответ Великий Алонсо
Это для кого он Дима? Может для её писаря который эти сказки сочиняет? Этот "Дима" тебе в отцы годится, деревня.
В папики. В России нет традиции именовать людей, в два раза старше себя без отчества. Обычно это либо западничество, либо сигнал об "отношениях" :)
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Marina Sokolova
Это прошлогодняя покусанная говорит...
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