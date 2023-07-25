Степанова – Губерниеву: «Дима, меня «будоражить» и «взбадривать» не надо, со мной это не работает. Придет зима – все и всех расставит по местам»

Лыжница Вероника Степанова объяснила Дмитрию Губерниеву, почему ее не нужно «будоражить».

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила об отсутствии конкуренток у Натальи Непряевой среди российских лыжниц. Губерниев в свою очередь отметил, что эти слова должны «взбудоражить» и «взбодрить» остальных спортсменок, включая Степанову.

«Дима, меня «будоражить» и «взбадривать» не надо, со мной это не работает. Придет зима – все и всех расставит по местам», – написала Степанова в телеграм-канале.

Степанова и Непряева – олимпийские чемпионки Пекина-2022 в эстафете.