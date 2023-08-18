Дмитрий Губерниев: «Вяльбе надо заниматься не шоу, а своими прямыми обязанностями. Идея создания шоу выглядит странно на фоне нашего отстранения»

Дмитрий Губерниев высказался об идее ФЛГР и СБР организовать совместное шоу.

Ранее исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак сообщил, что обсуждается возможное проведение шоу с участием лыжников и биатлонистов. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поддержала эту идею.

«Считаю, что Елене Валерьевне надо заниматься не шоу, а своими прямыми обязанностями: проводить интересные соревнования, чтобы их показывали по телевидению, развивать и популяризировать лыжи в стране.

Идея создания шоу сейчас выглядит странно на фоне нашего отстранения. Нужно максимально разнообразить спортивную составляющую: приглашать биатлонистов на соревнования по лыжам; делать их желанными гостями, а не из-под палки, как мы помним; разводить соревнования по времени, чтобы успевали зрители смотреть; договариваться с «Матч ТВ», чтобы мы показывали.

В любом случае все упрется в «Матч ТВ», и мы сделаем по завершении сезона все шоу. Елену Валерьевну из огня да в полымя бросает. То она против всех шоу, то активно за. Конечно, она сейчас на правильном пути, но с учетом всех нынешних трудностей вопрос шоу стоит второстепенно.

А вот новые форматы в рамках тех или иных турниров пойдут только на пользу. Например, как мы на «Матче» проводили стометровку для биатлонистов. И мы будем продолжать развиваться в этом направлении: объединять биатлонистов и лыжников на стометровке. Ну классно же!

Поэтому Елена Валерьевна в данном случае – в роли догоняющей. Все главные идеи у нас, и мы будем претворять их в жизнь в рамках биатлона и лыж с Дмитрием Губерниевым», – сказал комментатор и телеведущий.

Вяльбе о шоу с участием лыжников и биатлонистов: «Очень давно выхаживаем эту идею, но пока есть проблемы с форматом»