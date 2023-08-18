Дмитрий Губерниев: «Вяльбе надо заниматься не шоу, а своими прямыми обязанностями. Идея создания шоу выглядит странно на фоне нашего отстранения»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев ФЛГР Елена Вяльбе Александр Пак Биатлон

Дмитрий Губерниев высказался об идее ФЛГР и СБР организовать совместное шоу.

Ранее исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак сообщил, что обсуждается возможное проведение шоу с участием лыжников и биатлонистов. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поддержала эту идею. 

«Считаю, что Елене Валерьевне надо заниматься не шоу, а своими прямыми обязанностями: проводить интересные соревнования, чтобы их показывали по телевидению, развивать и популяризировать лыжи в стране.

Идея создания шоу сейчас выглядит странно на фоне нашего отстранения. Нужно максимально разнообразить спортивную составляющую: приглашать биатлонистов на соревнования по лыжам; делать их желанными гостями, а не из-под палки, как мы помним; разводить соревнования по времени, чтобы успевали зрители смотреть; договариваться с «Матч ТВ», чтобы мы показывали.

В любом случае все упрется в «Матч ТВ», и мы сделаем по завершении сезона все шоу. Елену Валерьевну из огня да в полымя бросает. То она против всех шоу, то активно за. Конечно, она сейчас на правильном пути, но с учетом всех нынешних трудностей вопрос шоу стоит второстепенно.

А вот новые форматы в рамках тех или иных турниров пойдут только на пользу. Например, как мы на «Матче» проводили стометровку для биатлонистов. И мы будем продолжать развиваться в этом направлении: объединять биатлонистов и лыжников на стометровке. Ну классно же!

Поэтому Елена Валерьевна в данном случае – в роли догоняющей. Все главные идеи у нас, и мы будем претворять их в жизнь в рамках биатлона и лыж с Дмитрием Губерниевым», – сказал комментатор и телеведущий. 

Вяльбе о шоу с участием лыжников и биатлонистов: «Очень давно выхаживаем эту идею, но пока есть проблемы с форматом»

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1 комментарий

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s_h_a_m_a_n
Губера по ходу не пригласили вести это шоу.. Вот и горит
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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