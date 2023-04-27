Вяльбе об условиях МОК: «Мир пытается уничтожить наш флаг и гимн, им не нужна Россия. В этой ситуации я запрещаю спортсменам ехать в нейтральном статусе»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Политика Лыжи

Елена Вяльбе рассказала, почему выступает против участия в турнирах в нейтральном статусе.

28 марта МОК рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Да, мы ездили уже под нейтральным флагом. Причем абсолютно под нейтральным, не так, как это было на последних Олимпийских играх. Но ведь там была реально другая ситуация.

Нас, так скажем, наказали за допинговые грехи. Сделали коллективное наказание. Где тоже, кстати, двойные стандарты. Потому что, например, ФЛГР не потеряла после ОИ в Сочи ни одной медали – мы все отсудили. Но это опустим.

Я очень хорошо помню, как говорила ребятам, что им нужно принять решение, возможно, кто‑то откажется от поездки на Олимпийские игры под нейтральным флагом. И мне ребята (не буду называть фамилии) говорили: «Елена Валерьевна, запретите нам ехать».

И я им говорила: «Ни в коем случае. Вы должны ехать и доказывать, что мы чистые, выступать с честью и достоинством». И мы приехали оттуда с отличным результатом.

Но сейчас совсем другая ситуация. Мир пытается уничтожить наш флаг и гимн, им не нужна страна Россия. В этой ситуации я ни одному своему спортсмену ни то чтобы не порекомендую, я конкретно скажу – я запрещаю.

Думаю, большая часть нашего народа будет нас за это больше уважать. Мне кажется, это гораздо круче, чем любые звания и регалии», – сказала глава Федерации лыжных гонок России. 

«Это фарс и нарушение прав человека». Официальный ответ нашего спорта на условия МОК

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18 комментариев

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Борис Рубан
Она вообще работает? Такое впечатление, что дав одно интервью, начинает следующее.. Одно другого тупее
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Заборостроитель
Запрещаю запрещать
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Алена Иванова
Да угомоните её уже кто-нибудь.
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Neyron
Запрещалка ещё не выросла...
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Dmitry Zhdanov
Я не запрещаю вам c***ь
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Goofts
годы усилии и тренировок что бы какая то чепуха что то запретила?
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S1ash
Назло норвежской бабушке отморожу уши
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Жан-Жак Руссо
Вяльбе, Степанова и прочие умы довольно неплохо убивают интерес к российским лыжам
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Евгений Цыбулин
Ответ Алена Иванова
Да угомоните её уже кто-нибудь.
К сожалению-не выйдет...У нее есть деньги,а в КБ,запасы всегда полны)))
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СОКОЛ ТАТПРОФ
что то я припоминаю сама без флага в альбервиле выступала, а могла бы не ехать
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Йети
Какая важная цаца..
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Сергей Жарковский
Ты кто такой? Давай до свидания!
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kikalisters1488
Проблема в том что мы с детства хаем свою страну! Даже если что то хорошо то все равно г! А вторая проблема почему нас так полоскают( не в крыму, не в грузии и не в донбасесе) а в том что люди зажиточгые зарабатывая тут миллионы и живя там еще сильнее полоскают.Вот представте если бы все миллионеры русские и русскоговорящие заступились за Россию и интелегенцию?? .
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