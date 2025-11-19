  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • «Не исключаем, что CAS может изменить решение FIS. Минимальные шансы на попадание на Олимпиаду есть». Дубровский о недопуске лыжников
9

«Не исключаем, что CAS может изменить решение FIS. Минимальные шансы на попадание на Олимпиаду есть». Дубровский о недопуске лыжников

Дубровский: CAS может изменить решение FIS о недопуске россиян.

Федерация прыжков на лыжах с трамплина и двоеборья России имеет план подготовки команд на случай допуска до международных стартов, сообщил президент организации Дмитрий Дубровский.

В октябре Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе отстранение россиян, которое длится с 2022 года. Российская сторона обжаловала решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Мы не исключаем, что в начале декабря CAS может изменить это решение и пойти с международной федерацией на мировую. В этом случае FIS рассмотрит тот список спортсменов, который мы предоставили для нейтрального состава. У нас среди спортсменов нет принадлежности к ЦСКА, хотя, конечно, многие лыжники неожиданно попадают в базу «Миротворец».

Если к 15-20 декабря мы получим допуск, у нас есть вариант, который мы предоставили в Минспорт, что в ограниченном составе позволит нам выехать на этапы Кубка мира. До 18 января при условии получения очков это позволит кому-то квалифицироваться на Олимпиаду.

Но есть сомнения в этом плане, тем более что у двоеборцев таких этапов крайне мало. Но минимальные шансы на попадание на Олимпиаду есть. 5-8 декабря будет международный старт в Тагиле. Неделя 8-14 декабря – определяющая дата. Если до этого времени не разрешится, то дальше с учетом определения нейтральности возможности выехать уже не будет», – сказал Дубровский.

Позже стало известно, что 11 спортсменов включены в список для возможного участия в международных соревнованиях: Евгений Климов, Данил Садреев, Михаил Назаров, Александр Баженов, Илья Маньков, Александра Кустова, Ксения Каблукова, Валерия Римденок (все – прыжки с трамплина), Артем Галунин, Вячеслав Барков и Самир Мастиев (все – лыжное двоеборье).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
двоеборье
Дмитрий Дубровский
отстранение и возвращение России
logoFIS
logoКубок мира
Министерство спорта России
прыжки с трамплина
logoДанил Садреев
Александр Баженов
logoсборная России (прыжки с трамплина)
logoсборная России жен (прыжки с трамплина)
сборная России (двоеборье)
logoМихаил Назаров
logoИлья Маньков
logoЕвгений Климов
logoАртем Галунин
logoВячеслав Барков
logoСамир Мастиев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
Йоханнес Клэбо планирует выступать до Олимпиады 2030 года
вчера, 20:05
Вяльбе о Fan ID в лыжах: «На российских соревнованиях в нашем виде спорта не так много зрителей. Не думаю, что это нужное нововведение»
вчера, 19:44
Лыжи. «Хибинская гонка». Большунов, Терентьев, Мальцев, Тиунов, Трегубов пробегут в квалификации спринта классическим стилем
вчера, 18:31
Лыжи. «Хибинская гонка». Фалеева, Никитина, Пеклецова, Баранова, Сорина, Маслакова выступят в квалификации классического спринта
вчера, 18:28
Лыжи. «Хибинская гонка». Коростелев выиграл классическую «разделку» на 10 км, Ардашев – 2-й, Семиков – 3-й
вчера, 10:42
Лыжи. «Хибинская гонка». Гончарова победила в классической «разделке» на 5 км, Горбунова – 2-я, Жамбалова – 3-я
вчера, 10:33
Умер последний чемпион мира на деревянных лыжах норвежец Магне Мюрмо
вчера, 06:44
Призер Пекина-2022 Аввакумова может стать тренером сборной России по прыжкам с трамплина
вчера, 06:25
Вяльбе о смерти Олюниной: «Она болела, уже не ходила – деменция, сахарный диабет. Очень жаль, уходит эпоха выдающихся людей»
19 ноября, 14:44
Скончалась олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Олюнина
19 ноября, 13:54
Ко всем новостям
Последние новости
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09