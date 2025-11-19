«Не исключаем, что CAS может изменить решение FIS. Минимальные шансы на попадание на Олимпиаду есть». Дубровский о недопуске лыжников

Дубровский: CAS может изменить решение FIS о недопуске россиян.

Федерация прыжков на лыжах с трамплина и двоеборья России имеет план подготовки команд на случай допуска до международных стартов, сообщил президент организации Дмитрий Дубровский .

В октябре Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе отстранение россиян, которое длится с 2022 года. Российская сторона обжаловала решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Мы не исключаем, что в начале декабря CAS может изменить это решение и пойти с международной федерацией на мировую. В этом случае FIS рассмотрит тот список спортсменов, который мы предоставили для нейтрального состава. У нас среди спортсменов нет принадлежности к ЦСКА, хотя, конечно, многие лыжники неожиданно попадают в базу «Миротворец».

Если к 15-20 декабря мы получим допуск, у нас есть вариант, который мы предоставили в Минспорт, что в ограниченном составе позволит нам выехать на этапы Кубка мира. До 18 января при условии получения очков это позволит кому-то квалифицироваться на Олимпиаду.

Но есть сомнения в этом плане, тем более что у двоеборцев таких этапов крайне мало. Но минимальные шансы на попадание на Олимпиаду есть. 5-8 декабря будет международный старт в Тагиле. Неделя 8-14 декабря – определяющая дата. Если до этого времени не разрешится, то дальше с учетом определения нейтральности возможности выехать уже не будет», – сказал Дубровский.

Позже стало известно , что 11 спортсменов включены в список для возможного участия в международных соревнованиях: Евгений Климов, Данил Садреев, Михаил Назаров, Александр Баженов, Илья Маньков, Александра Кустова, Ксения Каблукова, Валерия Римденок (все – прыжки с трамплина), Артем Галунин, Вячеслав Барков и Самир Мастиев (все – лыжное двоеборье).