Вяльбе о возможном допуске к Олимпиаде: «Нам нельзя ехать без флага и гимна – это основное условие нашего участия. В нейтральном статусе никто не поедет»
Елена Вяльбе назвала флаг и гимн основными условиями участия россиян в соревнованиях.
«Прогноз Губерниева? Да мне вообще его прогнозы неинтересны (ранее комментатор предположил, что Россия пропустит четыре Олимпиады – Sports.ru). Пусть говорит, что десять Олимпиад пропустим.
Но могу сказать, что нельзя нам ехать без флага и гимна – это основное условие нашего участия», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
«Надо пытаться вернуться на Олимпиаду, но только с национальной символикой и гимном. В нейтральном статусе никто не поедет», – добавила она.
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гимном, езжай
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все эти ограничения и баны работают только потому что у нас альтернативы международному спорту нет. вы попробуйте канадских хоккеистов от ЧМ отстранить, над Вами так ржать будут. свое надо делать, и тогда перед вами все эти вады да федерации на брюхе ползать будут