Вяльбе о возможном допуске к Олимпиаде: «Нам нельзя ехать без флага и гимна – это основное условие нашего участия. В нейтральном статусе никто не поедет»

Елена Вяльбе назвала флаг и гимн основными условиями участия россиян в соревнованиях.

«Прогноз Губерниева? Да мне вообще его прогнозы неинтересны (ранее комментатор предположил, что Россия пропустит четыре Олимпиады – Sports.ru). Пусть говорит, что десять Олимпиад пропустим.

Но могу сказать, что нельзя нам ехать без флага и гимна – это основное условие нашего участия», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«Надо пытаться вернуться на Олимпиаду, но только с национальной символикой и гимном. В нейтральном статусе никто не поедет», – добавила она.

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