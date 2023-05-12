Вяльбе о возможном допуске к Олимпиаде: «Нам нельзя ехать без флага и гимна – это основное условие нашего участия. В нейтральном статусе никто не поедет»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Олимпийская сборная России Дмитрий Губерниев Елена Вяльбе Олимпиада-2026 Лыжи

Елена Вяльбе назвала флаг и гимн основными условиями участия россиян в соревнованиях.

«Прогноз Губерниева? Да мне вообще его прогнозы неинтересны (ранее комментатор предположил, что Россия пропустит четыре Олимпиады – Sports.ru). Пусть говорит, что десять Олимпиад пропустим.

Но могу сказать, что нельзя нам ехать без флага и гимна – это основное условие нашего участия», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«Надо пытаться вернуться на Олимпиаду, но только с национальной символикой и гимном. В нейтральном статусе никто не поедет», – добавила она.

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50 комментариев

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Floating crane
А если поедут, она уйдёт со своего поста?
+42
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HaLaVa666
Если бы в словаре была фраза "Совок головного мозга", то фотографии Вяльбе было бы достаточно для объяснения
+34
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Marky777
Ответ Floating crane
А если поедут, она уйдёт со своего поста?
Нет, конечно. У нее разрешение на балабольство
+18
-2
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Максим Новиков
Почему в Корею и Китай без флага и гимна можно было ездить, а сейчас вдруг резко нельзя стало?
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Dizzod
с символикой и гимном тоже никто не поедет.
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Bebkaev
Ну Вяльбе свои медали уже получила в свои годы. Зачем губить наших лыжников ??? Они всю жизнь ради этого вида спорта с юных лет отдали свои силы и свободное время этому…так легко они об этом рассуждают блин. Злость берет и жалость ко всем спортсменам.
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BlackJet
Я правильно понимаю, Вяльбе призывает спортсменов поменять флаг?
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Ivan Balashov
Ответ Антоша Спирин
Вообще то при данном раскладе это правильное решение. Да, правильное.
Правильное для кого? Для спортсменов, которым свои же чиновники закроют дверь на главный турнир карьеры из-за какой-то символики?
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Вячеслав Власов
Ответ Фанат Торшера
Потому что для сегодняшнего отстранения даже причины нормальной не придумали. Для стада зомбированных американской пропагандой и так сойдёт.
Уже умственно- отсталых набирают бред нести? Или под дулом пистолета заставили?
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jonnysilverhand01
Кто ты такая, чтобы решать за всех ?!
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Ivan Balashov
Ответ Фанат Торшера
Да, ведь проблема только в флаге и гимне, а не в том, чтобы ко всем спортсменам должно быть равное отношение. Раз уж всё со своей символикой, то почему российские спортсмены должны быть без неё?
Потому что это символика государства (а не конкретных людей). А у символики РФ сейчас по понятным причинам настолько негативный флёр, что не стоит лишний раз маячить ей за границей и мозолить людям глаза.
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kutavlik
Можно подумать, можно подумать....Как будто раньше не выступали в этом качестве....
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nmnackjbxkasbk
Ответ BlackJet
Я правильно понимаю, Вяльбе призывает спортсменов поменять флаг?
пока не поздно
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Сергей Носков
Елена, ну ты за всех-то не говори...
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yurist Cherchesova
Ну вот ты и не езжай, а спортсмены сами решат что для них лучше
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sintenced
Да и пёс с вами
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Dr Chase
В Гаагу пустят и с флагом и гимном
гимном, езжай
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pyatachyok
Ответ Фанат Торшера
Да, ведь проблема только в флаге и гимне, а не в том, чтобы ко всем спортсменам должно быть равное отношение. Раз уж всё со своей символикой, то почему российские спортсмены должны быть без неё?
Не все со своей символикой: вот Тайвань, например, выступает под нейтральным флагом, а еще есть команда беженцев.
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Заборостроитель
А если счастливый дедушка скажет: "Надо!"?
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Евгений Мешков
кто, куда и как поедет вообще не от Вяльбе зависит. Вяльбе надо думать о том, как сделать так чтобы лыжный сезон смотрелся в России как та формула 1.
-----------
все эти ограничения и баны работают только потому что у нас альтернативы международному спорту нет. вы попробуйте канадских хоккеистов от ЧМ отстранить, над Вами так ржать будут. свое надо делать, и тогда перед вами все эти вады да федерации на брюхе ползать будут
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pyatachyok
Ответ Андрей Рязанов
Как Рогозин?
Нет, вполне нормальных людей, которые туда впряглись именно считая, что украинские власти там душат русское население. По мне они ошибаются в оценках, но в принципе и иное возможно: может это я ошибаюсь? Ну вот широко известный в узких кругах leon-spb там был когда-то, у него немало людей таких упомянуто. Кстати, русские нацики там тоже многие не ради денег — хотя понятно, что их мотивация далека от мотивации тех людей, о которых я говорил сначала.
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HRYNDEL
Просто проведём свои междугалактические игры в Казани например!!!
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Сергей Денисов
пошла ты
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Биатлонная зима
На танках приедем обязательно, если не нравятся танки есть Посейдон и Кинжал 🔪
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ПОХОЖЕ ЗАБАНЕННЫЙ
Ответ Евгений Мешков
кто, куда и как поедет вообще не от Вяльбе зависит. Вяльбе надо думать о том, как сделать так чтобы лыжный сезон смотрелся в России как та формула 1. ----------- все эти ограничения и баны работают только потому что у нас альтернативы международному спорту нет. вы попробуйте канадских хоккеистов от ЧМ отстранить, над Вами так ржать будут. свое надо делать, и тогда перед вами все эти вады да федерации на брюхе ползать будут
у канадцев есть нхл, где играют лучшие спортсмены мира, ЧМ им не особо и нужен.
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