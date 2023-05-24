Дмитрий Губерниев: «Даже если бы наших лыжников допустили, боярыня Елена Валерьевна Салтыкова-Бенкендорф не отпустила бы крепостных лыжебежцев выступать»

Дмитрий Губерниев высказался о том, что допуск российских лыжников рассмотрят позднее.

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) сообщила, что Международная федерация лыжных видов спорта ( ) перенесла обсуждение вопроса о допуске россиян на сентябрь.

«Но даже если бы наших лыжников допустили, боярыня Елена Валерьевна Салтыкова-Бенкендорф все равно бы не отпустила крепостных своих лыжебежцев выступать... 🤡» – написал комментатор.

Заместитель генсека FIS о допуске россиян: «Этот вопрос будет обсуждаться, но лучше принять решение позже»