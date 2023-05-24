Дмитрий Губерниев: «Даже если бы наших лыжников допустили, боярыня Елена Валерьевна Салтыкова-Бенкендорф не отпустила бы крепостных лыжебежцев выступать»

Теги сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев ФЛГР FIS Елена Вяльбе Лыжи

Дмитрий Губерниев высказался о том, что допуск российских лыжников рассмотрят позднее.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) перенесла обсуждение вопроса о допуске россиян на сентябрь.

«Но даже если бы наших лыжников допустили, боярыня Елена Валерьевна Салтыкова-Бенкендорф все равно бы не отпустила крепостных своих лыжебежцев выступать... 🤡» – написал комментатор.

Заместитель генсека FIS о допуске россиян: «Этот вопрос будет обсуждаться, но лучше принять решение позже»

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37 комментариев

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Wkpro
Дмитрий, Вас бы мы узнали и без этой подписи.
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Александр Колодин
Ответ Геннадий Тёкин
Дима,прежде чем критиковать Вяльбе тебе хотя бы половину выиграть того что она выиграла.
Ну да, а чтобы критиковать президента нужно хотя бы быть зам.губернатора? Странная логика! Любой свободный человек может критиковать любого человека.
+19
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Evincive
Очередное хамство.
+9
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Misson
Ответ AminO2
****************************** Всякий маменькин сынок, Всякий обирала, Модных бредней дурачок, Корчит либерала. И жужжит он, полн грозой, Царства низвергая... А России - боже мой!- Таска... да какая! И весь размежеван свет Без войны и драки! И России уже нет, И в Москве поляки! Но назло врагам она Все живет и дышит, И могуча, и грозна, И здоровьем пышет. Насекомых болтовни Внятием не тешит, Да и место, где они, Даже не почешет. А когда во время сна Моль иль таракашка Заползет ей в нос,- она Чхнет - и вон букашка! ****************************** Д.Давыдов 1836
Надо сказать, не великих талантов стих.
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колючий ёжик
Ответ Геннадий Тёкин
Дима,прежде чем критиковать Вяльбе тебе хотя бы половину выиграть того что она выиграла.
А какой у вас опыт комментирования на ТВ, чтобы критиковать Губерниева? :-)

Я думаю, что у людей есть право оценивать других людей, не сравнивая свои достижения с их достижениями. Губерниев - конечно, известный хам. А Вяльбе... ну, по тому, как она себя ведет последний год, думаю, что Губерниев - это еще не олицетворение хамства и подлости...
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dpv
Ответ Геннадий Тёкин
Дима,прежде чем критиковать Вяльбе тебе хотя бы половину выиграть того что она выиграла.
А прежде чем критиковать терешкову нужно отлизать Брежневу?
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Slanselap
Дмитрий вы бы еще дописали, что она их бы съела. И было бы просто идеально.
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Александр Волков
афедрон моих мыслей шальных
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zukarello
Да на месте Салтыковой - Бенкендорф многие посадили бы на кол этого шута
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Pitts
Ответ Александр Волков
афедрон моих мыслей шальных
Майонез
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Самый быстрый индиан
Известный исторический факт для Губерниева:
в отличие от декабристов, Александр Христофорович Бенкендорф просто освободил своих крепостных крестьян;
а вот психически ненормальная Салтыкова одним колом бы не обошлась, могла бы и поужинать:)
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Александр Колодин
Ответ Геннадий Тёкин
Может, только по делу.
Свобода слова позволяет критиковать за что угодно без всяких ограничений.
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Олег Кузнецов
Ответ Wkpro
Дмитрий, Вас бы мы узнали и без этой подписи.
Вяльбе реально зациклилась на флаге, но в ее искренность не верю,а вот в ее желание угодить начальству -верю.
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Andreir888
Как ни банально, но иногда лучше молчать...Дмитрию особенно!
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rusichi
Димитрий Губернский аки по вся смуту наводит?!)))
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Kareglazaya
Ох, и любит же он ее))
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dpv
Фиг знает. Но тут губошлепный майонез прав.
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ded!?
ФЛГР дано право представлять Россию за рубежом. А эти мелкотравчатые которые откажутся от национальных символов пусть скачут за свой счет хоть под флагом ЛГБТ. Елена Викторовна величина а ты какашка
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Dmona1
ДБ...
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Miheich
Так и хочется классика процитировать: ты по что , смерд, боярыню обидел! Все сразу становится на свои места, ведь классику оно виднее)
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vik444
Чел ты с какой губернии ?
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Александр Колодин
Ответ AminO2
****************************** Всякий маменькин сынок, Всякий обирала, Модных бредней дурачок, Корчит либерала. И жужжит он, полн грозой, Царства низвергая... А России - боже мой!- Таска... да какая! И весь размежеван свет Без войны и драки! И России уже нет, И в Москве поляки! Но назло врагам она Все живет и дышит, И могуча, и грозна, И здоровьем пышет. Насекомых болтовни Внятием не тешит, Да и место, где они, Даже не почешет. А когда во время сна Моль иль таракашка Заползет ей в нос,- она Чхнет - и вон букашка! ****************************** Д.Давыдов 1836
Полтора года чихает
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muslim95
Ответ Денис Погодин
Комментарий удален модератором
Он выполняет свою работу и безусловно прав, спорсмены гробят свое здоровье и век их недолог, а спортивным чинушам плевать, у них доход есть. До сих пор выступали без флага и гимна , а тут заартачились, надо пользоваться любым моментом, а не по принципу ",назло кондуктору куплю билет, пойду пешком"
+5
-5
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uralets46
Ответ muslim95
Он выполняет свою работу и безусловно прав, спорсмены гробят свое здоровье и век их недолог, а спортивным чинушам плевать, у них доход есть. До сих пор выступали без флага и гимна , а тут заартачились, надо пользоваться любым моментом, а не по принципу ",назло кондуктору куплю билет, пойду пешком"
Какого конкретно спортсмена не отпустила выступать федерация?
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Денис Погодин
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