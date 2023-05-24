Дмитрий Губерниев: «Даже если бы наших лыжников допустили, боярыня Елена Валерьевна Салтыкова-Бенкендорф не отпустила бы крепостных лыжебежцев выступать»
Дмитрий Губерниев высказался о том, что допуск российских лыжников рассмотрят позднее.
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) перенесла обсуждение вопроса о допуске россиян на сентябрь.
«Но даже если бы наших лыжников допустили, боярыня Елена Валерьевна Салтыкова-Бенкендорф все равно бы не отпустила крепостных своих лыжебежцев выступать... 🤡» – написал комментатор.
Заместитель генсека FIS о допуске россиян: «Этот вопрос будет обсуждаться, но лучше принять решение позже»
Я думаю, что у людей есть право оценивать других людей, не сравнивая свои достижения с их достижениями. Губерниев - конечно, известный хам. А Вяльбе... ну, по тому, как она себя ведет последний год, думаю, что Губерниев - это еще не олицетворение хамства и подлости...
в отличие от декабристов, Александр Христофорович Бенкендорф просто освободил своих крепостных крестьян;
а вот психически ненормальная Салтыкова одним колом бы не обошлась, могла бы и поужинать:)