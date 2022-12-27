Жюри не стало никого наказывать по итогам столкновения Большунова и Устюгова в спринте на этапе Кубка России

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Жюри соревнований в Красногорске не стало никого наказывать по итогам инцидента между Сергеем Устюговым и Александром Большуновым, сообщает корреспондент Sports.ru Наталья Марьянчик. 

В полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России Большунов и Устюгов столкнулись, упали и вследствие этого не прошли в финал. Большунов разбил лицо до крови. 

После гонки Александр заявил, что Устюгов специально его подрезал; Сергей отрицает, что его действия были умышленными.  

Большунов и Устюгов столкнулись и упали в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России. Александр разбил лицо до крови

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Большунов
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Александр Большунов
Устюгов
17%
Сергей Устюгов
Никто, это гоночный инцидент
41%
Елена Вяльбе

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12 комментариев

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Alexandr Alexandrov
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Ответ Evgeniy Kropachev
по Глебу и Бакурову будет оглашено решение? чем руководствовались? Веденин-младший профнепригоден, получается?
Там один призёр ЧМ , а другой ещё слишком молод решили в пользу более известного.
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Нонейм
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Большунову пора становится адекватнее. Думать, как ты шутишь и ведёшь себя.
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dvboyz
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Ответ imaxim
Зря. Показали, что так можно. А конфликт наоборот гасить надо
Кого бы ни оштрафовали - конфликт только сильнее бы разгорелся. Особенно в интернете)
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закрыт по беспределу
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Их по ходу и вправду лучше заочно оценивать.
В одном забеге им мало места.
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ivan 07
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Типа ,дерзайте дальше . Вам правила не прописаны.
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N.S.A.8.5
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Ну вот судьи умеют наших прощать а не только норвежцев
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Evgeniy Kropachev
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по Глебу и Бакурову будет оглашено решение? чем руководствовались? Веденин-младший профнепригоден, получается?
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Ольга Иванова
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Нужно было раньше наказать Большунова, он крайне агрессивно действовал в предыдущих гонках, а теперь то уже поздно!
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Кино Музыка
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Будет третий случай.
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Evgeniy Kropachev
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продолжение следует...
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imaxim
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Зря. Показали, что так можно. А конфликт наоборот гасить надо
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Olga.t
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Соломоново решение.
Может и правильно... Если только не продолжатся эти бои местного значения, и не втянут в них других людей.
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