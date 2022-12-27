Жюри не стало никого наказывать по итогам столкновения Большунова и Устюгова в спринте на этапе Кубка России
Жюри соревнований в Красногорске не стало никого наказывать по итогам инцидента между Сергеем Устюговым и Александром Большуновым, сообщает корреспондент Sports.ru Наталья Марьянчик.
В полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России Большунов и Устюгов столкнулись, упали и вследствие этого не прошли в финал. Большунов разбил лицо до крови.
После гонки Александр заявил, что Устюгов специально его подрезал; Сергей отрицает, что его действия были умышленными.
Большунов и Устюгов столкнулись и упали в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России. Александр разбил лицо до крови
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В одном забеге им мало места.
Может и правильно... Если только не продолжатся эти бои местного значения, и не втянут в них других людей.