Жюри не стало никого наказывать по итогам столкновения Большунова и Устюгова в спринте на этапе Кубка России

Жюри соревнований в Красногорске не стало никого наказывать по итогам инцидента между и , сообщает корреспондент Sports.ru Наталья Марьянчик.

В полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России Большунов и Устюгов столкнулись, упали и вследствие этого не прошли в финал. Большунов разбил лицо до крови.

После гонки Александр заявил, что Устюгов специально его подрезал; Сергей отрицает, что его действия были умышленными.

Большунов и Устюгов столкнулись и упали в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России. Александр разбил лицо до крови